Культура

Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная — 2018»
REGNUM
23:18

Представительница Филиппин Катриона Грэй стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная — 2018», финал которого прошел в столице Таиланда Бангкоке. Трансляция велась на сайте конкурса. Второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.
REGNUM23:18

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Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная»

URA.Ru23:24

Представительница Филиппин победила в конкурсе «Мисс Вселенная»

RT на русском22:11

Представительница Филиппин стала новой «Мисс Вселенная»

Газета.Ru22:07

Представительница России выбыла из конкурса «Мисс Вселенная»

Эхо Москвы21:10

Россиянка не вышла в финал конкурса «Мисс Вселенная-2018»

РЕН ТВ20:09

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила представительница Филиппин

РИА Новости22:03

Представительница Филиппин завоевала титул «Мисс Вселенная - 2018»

ТАСС21:59
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