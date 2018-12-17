Культура
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная — 2018»
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная — 2018»REGNUM23:18
Представительница Филиппин Катриона Грэй стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная — 2018», финал которого прошел в столице Таиланда Бангкоке. Трансляция велась на сайте конкурса. Второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.
REGNUM23:18
Оценить
17 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 23:35, Ашберн
Культура
Оскароносного актёра Джеффри Раша обвинили в неподобающем поведении
Австралийская актриса Яэль Стоун обвинила в непристойном поведении лауреата премий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми" и "Тони" Джеффри Раша.
Обновлено в 22:46
Музыка
Николай Носков возвратится на сцену после перенесенного инсульта
Обновлено в 17:24
Кино
Кейт Уинслет сыграет главную роль в фильме про однополую любовь
Актрисы Кейт Уинслет и Сирша Ронан сыграют любовниц в фильме про однополую любовь «Ammonite», пишет Deadline.
Обновлено в 19:54
Музыка
Россияне предложили отправить Сергея Шнурова на «Евровидение»
Поклонники группировки "Ленинград" заявили, что их кумиру Сергею Шнурову необходимо стать следующим артистом, который бы отправился на "Евровидение" от России.
Обновлено в 22:08
Культура
Путин поздравил телеведущего Юрия Николаева с 70-летием
Президент отметил неисчерпаемую энергию и высокий профессионализм, которые позволяют Николаеву оставаться популярным и востребованным телеведущим Президент РФ Владимир Путин поздравил известного телеведущего Юрия Николаева с 70-летием.
Обновлено в 12:57
Культура
Основатель The Prodigy черпал вдохновение для нового альбома в Москве
Обновлено в 17:23
Культура
Мединский вручит премии в области литературы о театре
17 декабря министр культуры РФ Владимир Мединский вручит премии в области литературы о театре «Театральный роман».
Обновлено в 22:32
Культура
Бизнесмен Лебедев снимет сериал о мошенниках
Бизнесмен Александр Лебедев снимет художественный фильм о финансовых мошенниках. Съёмки начнутся весной 2019 года.
Обновлено в 15:30
Кино
Первыми в России фильм «Елки Последние» увидят школьники из Якутии
Обновлено в 22:20
Музыка
«Ленинград» посвятил песню Летову и Омску
Группа «Ленинград» выпустила новую песню, посвященную музыканту Егору Летову, породившему большой резонанс своим именем в последние месяцы.
Обновлено в 21:00
Кино
Лучшим фильмом года по версии Rotten Tomatoes стала «Черная пантера»
В воскресенье, 16 декабря, сайт Rotten Tomatoes составил список из сотни лучших фильмов, которые увидели свет в этом году.
Обновлено в 18:21
Театры
Александринский театр примет три одноактных балета звезд Мариинки
В Александринском театре состоится уникальное балетное шоу. Сразу три звезды Мариинского театра проведут единый творческий вечер 26 декабря.
Обновлено в 21:01
Культура
Кемеровчане вернулись с наградами с саранского фестиваля «Вайгель»
Кемеровчане завоевали награды Международного молодежного театрального финно-угорского фестиваля "Вайгель".
Обновлено в 22:27
Музыка
По примеру Бузовой: Дмитрий Тарасов встал на защиту русских рэперов
Футболиста, вставшего на защиту молодёжной музыки, не поддержала львиная доля его подписчиков.
Обновлено в 14:13
Театры
В Париже около 300 мигрантов пытались ворваться в театр «Комеди Франсез»
Обновлено в 21:43