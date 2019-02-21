Стала известна основная причина смерти российских мужчинГазета.Ru вчера в 23:45

Всего в 2017 году в России умерли 317,5 тыс. мужчин трудоспособного возраста. 7 февраля министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с употреблением алкогольных напитков.

с чего всё началось

Второй наиболее частой причиной смерти российских мужчин стали внешние воздействия, включая ДТП, несчастные случаи, нападения и другие. Из-за этого в 2017 году погибли 86,9 тысяч мужчин трудоспособного возраста.

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