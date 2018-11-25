Футбол

«Спартак» и «Крылья Советов» выбрали форму на матч в Москве
Матч ТВ
02:06

Спартак — Крылья Советов
сегодня
в 06:00
Чемпионат России
Москва, Стадион Спартак
«Спартак» и «Крылья Советов» определились с игровой формой на матч 15-го тура РПЛ. Московская команда сыграет в красно-белом комплекте, самарцы выйдут на поле в Москве в белых футболках. «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» идут на 13-м.
Матч ТВ02:06

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Стала известна форма «Спартака» и «Крыльев Советов» на матч РПЛ

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«Спартак» и «Крылья Советов» выбрали форму на матч в Москве

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