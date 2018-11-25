Футбол

Стала известна форма «Спартака» и «Крыльев Советов» на матч РПЛ
Газета.Ru
02:51

Спартак — Крылья Советов
сегодня
в 06:00
Чемпионат России
Москва, Стадион Спартак
Московский "Спартак" и самарские "Крылья Советов" определились с игровой формой на предстоящий матч в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Столичная команды выйдет на поле в красно-белом комплекте, в воротах голкипер будет стоять в салатовом костюме.
Газета.Ru02:51

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«Спартак» сыграет против «Крыльев» в красно-белой форме (фото)

Советский спорт02:31

«Спартак» — «Крылья Советов»: форма на матч

Sport24.ru02:16

«Спартак» и «Крылья Советов» выбрали форму на матч в Москве

Sportbox.RU02:06

«Спартак» и «Крылья Советов» выбрали форму на матч в Москве

Матч ТВ02:06

РПЛ, Спартак - Крылья Советов, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru04:59

«Спартак» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча начнётся 25 ноября в 14:00

Чемпионат03:10

«Спартак» – «Крылья Советов»: прямая трансляция – в 14.00

Спорт-Экспресс05:00
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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