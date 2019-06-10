Названа дата начала движения поездов по Крымскому мостуRT на русском 03:07

Движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9-10 декабря, продажа билетов на поездки в Крым запланирована с октября, за 45 суток до открытия движения, говорится в ответе на информационный запрос ТАСС и.о. гендиректора ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василия Назаряна.

с чего всё началось

«Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9—10 декабря 2019 года», — говорится в ответе на запрос агентства. Как отмечается, продажа билетов стартует за 45 суток до открытия движения.

Названа дата начала движения поездов по Крымскому мосту

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