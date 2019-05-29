Игры
Стала известна дата выхода игры Death StrandingRT на русском 19:41
На канале «PlayStaion Россия» в Youtube появился новый трейлер игры Death Stranding, над созданием которой работает Хидео Кодзима. В описании к видео указывается, что игра выходит 8 ноября 2019 года. Ранее в компании Sony рассказали о характеристиках следующей модели игровой консоли PlayStation.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Здоровье
Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары
Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:06
Кино
Умер звезда фильма «Крестный отец»
Обновлено в 18:10
Общество
Родительский комитет поддержал идею отцовского капитала в России
Ранее сообщалось, что в Общественной палате выступили с предложением ввести субсидию за рождение третьего ребёнка в семье — отцовский капитал.
Обновлено в 03:58
Происшествия
На Халтурина в ДТП с Hyundai погиб мотоциклист
В ночь на четверг в Екатеринбурге на улице Халтурина произошло ДТП, жертвой которого стал мотоциклист.
Обновлено в 15:48
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Здоровье
В Рособрнадзоре призвали не отправлять на ЕГЭ детей с недомоганиями
Рособрнадзор выразил соболезнования семье и близким девушки с врожденным пороком сердца, погибшей во время ЕГЭ в Чебоксарах, и призвал родителей убедить своих детей сдать экзамены в другой день, если выпускники чувствуют себя плохо накануне испытания.
Обновлено в 17:24
Армия и оружие
Иностранным гостям МАКС-2019 впервые покажут новейший Су-57
Российский истребитель пятого поколения Су-57 покажут иностранным гостям авиакосмического салона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта".
Обновлено в 07:27
Политика
ПЦУ признала недействительными выданные в 2019 году документы УПЦ КП
Предстатель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний подписал указ, который признал недействительными все документы Киевского патриархата Украинской православной церкви (УПЦ КП), выданные после 30 января 2019 года.
Обновлено в 20:15
Экономика
Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 14:11
Футбол
«Челси» обыграл «Арсенал» в финале Лиги Европы
В финальном матче в Баку "синие" разгромили соседей из "Арсенала" со счетом 4:1.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Политика
Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом
Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.
Обновлено в 16:09
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Экономика
Госдума ограничивает инвестиционные возможности граждан России
Законопроект о подразделении инвесторов РФ на определенные категории Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Мурманской области украли крупный мост через реку
В Мурманской области исчез мост через реку Умба, заявила представитель местного управления МВД Валерия Филиппова, сообщает "РГ".
Обновлено в 10:11
Здоровье
В Челябинской области возродили санитарную авиацию
Татарстанская компания обеспечила воздушными скорыми не только Челябинскую область, но и другие российские регионы, включенные в федеральную программу развития медицинской авиации на местах.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
«Известия» сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
«Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет»,— сообщили в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 21:20
Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин заявил о совершенном на него нападении
В эфире «На самом деле» певец Прохор Шаляпин заявил, что на него организовал нападение некоторый бизнесмен.
Обновлено в 14:40
Наука
Плагиат нашли в 75% диссертаций из случайной репрезентативной выборки
Ученые взяли случайную выборку из 2468 диссертаций — 10% от всех, защищенных в России в 2006—2015 годах.
Обновлено 27 мая в 09:54
Кино
«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»
Как рассказал СМИ источник, близкий к Киту, дело в том, что актер тяжело переживает завершение саги.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В поселке под Красногорском загорелись хозяйственные постройки
Пожар охватил несколько хозяйственных построек в поселке Инженерный-1 под Красногорском в Московской области.
Обновлено в 17:34
Хоккей
Бывший форвард «Салавата Юлаева» подписал контракт с «Чикаго»
Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Доминик Кубалик подписал контракт с «Чикаго». Соглашение рассчитано на один год.
Обновлено в 11:38
Кино
Шварценеггер экранизирует комикс Стэна Ли
Обновлено в 13:41
Футбол
Гильерме просит 3 миллиона за новый контракт с «Локо»
Голкипер хотел бы получить подписной бонус в размере 3 миллионов евро, а также увеличить свою зарплату, которая сейчас равна 2,5 миллионам евро в год.
Обновлено в 12:22
Игры
Square Enix покажет Marvel’s Avengers на E3 2019
Square Enix представит на E3 игру про «Мстителей» – Marvel’s Avengers. Разработкой игры занимаются Crystal Dynamics и Eidos Montreal.
Обновлено в 11:50
Технологии
NXP купит беспроводной бизнес компании Marvell за $1,76 млрд
Поставщик полупроводниковых компонентов из Нидерландов NXP Semiconductors объявил в среду о намерении купить бизнес Marvell Technology Group по выпуску беспроводных решений с целью расширения своего портфолио.
Обновлено в 17:02