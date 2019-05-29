Игры
Стала известна дата выхода игры Death StrandingRT на русском 19:41
На канале «PlayStaion Россия» в Youtube появился новый трейлер игры Death Stranding, над созданием которой работает Хидео Кодзима. В описании к видео указывается, что игра выходит 8 ноября 2019 года. Ранее в компании Sony рассказали о характеристиках следующей модели игровой консоли PlayStation.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Финансы
Индексы Уолл-стрит упали до минимумов за два месяца
Основные индексы фондового рынка США упали до минимальных значений за два месяца, 29 мая передает агентство Reuters.
Обновлено в 12:12
Политика
Путин подписал закон о допуске родственников в реанимацию
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинские организации должны пропускать родственников пациента в реанимационные отделения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 17:58
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
ЖКХ
В Южно-Сахалинске завершается отопительный сезон
Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, согласно нормативам, отопительный сезон должен быть завершен при наступлении 5-дневного периода с среднесуточной температурой воздуха +8 С. Первыми от отопления отключат дома 9, 11, 12, 12а, 13, 13а и 14 микрорайонов, затем в течение двух последующих суток дома в остальных районах города.
Обновлено в 19:13
Общество
Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Финансы
Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии
"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие
Турция разместит истребители F-35 вне зоны покрытия С-400
Турция планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия закупленных Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 18:23
Происшествия
Депутат Пашаев задержан по делу о взятке гендиректору ППГХО
«По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных ООО, дал взятку гендиректору ПАО «ППГХО» за возможность оказания услуг по организации питания работников работников ППГХО», - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Обновлено вчера в 21:32
Футбол
«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы
"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено в 16:54
Армия и оружие
Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной
Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
Обновлено в 15:26
Политика
Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина
Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Экономика
СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
Обновлено в 18:30
Политика
Болтон может встретиться с Патрушевым в Иерусалиме
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует провести встречу с российским коллегой Николаем Патрушевым и израильским представителем Меиром Бен-Шабатом в Иерусалиме.
Обновлено в 16:39
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес
Ольга Бузова: «В 18 лет не получала удовольствие от секса»
Ольга Бузова неоднократно признавалась: она уже два года обходится без физической близости с мужчинами, чего очень не хватает певице.
Обновлено в 14:40
Футбол
Аршавин о финале ЛЕ: Сарри всего лишь обыграл «тренеришку»
«Всего лишь обыграл тренеришку», — заявил Аршавин, вспомнив историю Унаи Эмери и нападающего российской сборной Артема Дзюбы, когда они оба относились к московскому «Спартаку».
Обновлено в 17:03
Происшествия
Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле
Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
Обновлено в 11:54
Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Политика
Зеленский срочно созывает заседание СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.
Обновлено в 16:41
Авто
Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf от студентов
В рамках встречи Wörthersee ученики VW представили свои последние разработки для хэтчбека GTI и универсала R. В прошлом году на выставке Wörthersee Volkswagen выступил с концептуальной версией мощного Golf GTI TCR, которая несколько месяцев назад стала серийной моделью, доступной для европейских дилеров VW.
Обновлено в 03:27
Здоровье
Андрей Субботин уходит с поста министра здравоохранения
Андрей Субботин занимал пост министра здравоохранения региона с 24 ноября 2017 года.
Обновлено в 00:42
Энергетика
Минфин удивился словам главы «Транснефти» о взрыве машины замминистра
Министерство финансов удивлено реакцией «Транснефти» на слова министра Антона Силуанова о необходимости компании нести финансовую ответственность за загрязнение нефтепровода «Дружба»; ранее представитель нефтяной компании напомнил о взрыве машины первого замминистра финансов в 1997 году.
Обновлено в 13:14
Общество
В WikiLeaks сообщили о госпитализации Ассанжа
Организация WikiLeaks сообщила в своём микроблоге в Twitter, что Джулиан Ассанж был переведён в больничное крыло тюрьмы Белмарш в Великобритании.
Обновлено в 18:37
Происшествия
В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday
В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Здоровье
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено в 07:17