Игры

Стала известна дата выхода игры Death StrandingRT на русском 19:41

На канале «PlayStaion Россия» в Youtube появился новый трейлер игры Death Stranding, над созданием которой работает Хидео Кодзима. В описании к видео указывается, что игра выходит 8 ноября 2019 года. Ранее в компании Sony рассказали о характеристиках следующей модели игровой консоли PlayStation.
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Sony назвала дату выхода Death Stranding

Газета.Ru14:10

Sony назвала дату выхода Death Stranding

РИА Новости13:46

В PlayStation Store появилась страница Death Stranding ещё до анонса игры

REGNUM05:55

Sony раскрыла дату выхода Death Stranding

Lenta.ru12:11

Death Stranding выйдет в ноябре

News.ru11:58

Sony анонсировала дату релиза Death Stranding

ТАСС13:29

Стало известно, какие бонусы получат игроки за предзаказ Death Stranding

Российская газета05:37
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
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Основные индексы фондового рынка США упали до минимальных значений за два месяца, 29 мая передает агентство Reuters.
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Путин подписал закон о допуске родственников в реанимацию

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинские организации должны пропускать родственников пациента в реанимационные отделения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

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Death Stranding
Компьютерная игра (action)
Находящаяся в разработке компьютерная игра в жанре action с открытым миром, разрабатываемая студией Kojima Productions для игровой консоли PlayStation 4. Издателем игры должна выступить Sony Interactive Entertainment. Это первая игра за авторством Хидэо Кодзимы после его ухода из Konami. В работе над игрой также принимают участие актёры Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Линдси Вагнер и Трой Бейкер, а также режиссёр Гильермо дель Торо в одной из ролей. Игра будет содержать кооперативный режим, но предназначена также и для прохождения одним игроком; дата выхода Death Stranding не объявлена.
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Хидэо Кодзима
Японский дизайнер
Японский геймдизайнер, сценарист и продюсер разработки компьютерных игр. Глава собственной студии по разработке компьютерных игр Kojima Productions, в прошлом - вице-президент Konami Digital Entertainment. Кодзима наиболее известен как создатель серии игр Metal Gear, а также квестов Snatcher и Policenauts. Он также выступал продюсером других игр и серий, в том числе Zone of the Enders, Boktai и Castlevania: Lords of Shadow.
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