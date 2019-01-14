Футбол

Стала известна дата суперматча «Реал» – «Барселона»
Life.ru
08:41

Игра 26-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной" состоится 2 марта в Мадриде. Об этом сообщает издание AS со ссылкой на президента Профессиональной футбольной лиги Испании Хавьера Тебаса. Начнётся поединок в 22:45 по московскому времени.
Life.ru08:41

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СМИ узнали дату проведения следующего «эль-класико»

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Игра «Реал» – «Барселона» пройдет 2 марта. В первом круге каталонцы выиграли со счетом 5:1

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Стала известна дата проведения игры «Реал» — «Барселона» во втором круге Примеры

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Матч «Реал» - «Барселона» пройдет 2 марта

Спорт-Экспресс06:21

Матч чемпионата Испании «Реал» - «Барселона» пройдет 2 марта, сообщают СМИ

РИА Новости06:03

Названа дата проведения матча «Реал» — «Барселона» во втором круге чемпионата Испании

Sport24.ru06:55
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 10:09, Ашберн
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