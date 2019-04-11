Футбол

Стала известна дата следующей конференции РФСМатч ТВ 07:29

Исполком РФС утвердил дату проведения следующей конференции организации. Мероприятие состоится 28 мая в Москве. На проходящем 11 апреля исполкоме РФС подтвердили информацию о месте проведения финального матча Олимп — Кубка России.
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Стала известна дата следующей конференции РФС

Матч ТВ07:29

Очередная конференция РФС пройдет 28 мая

ТАСС07:26

Очередная конференция РФС состоится 28 мая в Москве

РИА Новости06:47

Объявлена дата проведения конференции РФС

Советский спорт06:54

Конференция РФС пройдет 28 мая

Спорт-Экспресс06:51

Объявлена дата проведения конференции РФС

Sport24.ru06:48

Конференция РФС пройдет 28 мая

Soccer.ru07:08
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Политика

Британская полиция задержала Ассанжа

Обновлено в 05:41
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Здоровье

Свердловские урологи провели операцию по пересадке мочеточника ребёнку

Медики Областной детской клинической больницы провели ребёнку лапароскопическую операцию по пересадке мочеточника.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Стали известны доходы шестилетнего сына Плющенко

О доходах ребенка рассказала его мать, продюсер Яна Рудковская. По ее словам, у Плющенко-младшего есть рекламные контракты.
Обновлено в 07:40
Политика

Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы с заседания Совбеза ООН

Вице-президент США Майк Пенс попросил посла Венесуэлы покинуть заседание Совбеза ООН, посвященное гуманитарному кризису в стране.
Обновлено вчера в 23:23
Общество

За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее

В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Здоровье

Ученые назвали главный ночной симптом рака

Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.
Обновлено в 01:35
Происшествия

В Забайкалье пойдут под суд члены ОПГ, совершившие 17 убийств

Банда действовала на территории региона в 1995-2005 годах. За это время члены ОПГ совершили не менее 17 убийств.
Обновлено в 04:34
Культура

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии получил новое название

Как сообщили «Комсомольской Правде - Псков» в пресс-службе региональной администрации в Пушкинских Горах губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании по подготовке Дней Пушкинской поэзии и русской культуры под руководством советника Президента РФ Владимира Толстого.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Политика

Египет отказался от «арабского НАТО»

Египет отказался от участия в так называемом "арабском НАТО".
Обновлено в 00:37
Политика

Лукашенко сравнил действия Москвы в отношении Минска с санкциями

Александр Лукашенко заявил, что в России "обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки".
Обновлено в 04:42
Здоровье

Ребенок чуть не погиб: в бутылочке детской воды, купленной в магазине, оказался спирт

Ребенок едва не погиб после того, как родители покормили его детским питанием. Выяснилось, в бутылочке вместо воды был спирт.
Обновлено в 07:27
Общество

Названы лучшие кефир и простокваша

Эксперты выявили несоответствие жира в йогурте и простокваше под маркой «Рузский», а также в простокваше «36 копеек», «Из Вологды», «Простоквашино» и кефире «Вкуснотеево».
Обновлено в 01:37
Культура

Rae Sremmurd, Дензел Карри, OFFMi и другие выступят на фестивале Locals Only

В петербургском «Севкабель порту» 29 и 30 июня выступят авторы хита «Black Beatles» — хип-хоперы Rae Sremmurd.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Кокорина и Мамаева эвакуировали из суда из-за угрозы взрыва

Обновлено в 07:28
Политика

Эстония объяснила причины недопуска парусника «Седов» в Таллин

Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и совершить плановый заход в Таллин из-за того, что на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, который расположен в Крыму.
Обновлено в 06:36
Политика

Кремль отреагировал на ситуацию в Судане

Песков заявил, что Москва внимательно отслеживает ситуацию в Судане; в Кремле надеются, что в республике «не будет эскалации обстановки, которая может привести к человеческим жертвам», передает ТАСС.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Футбол

Эрнесто Вальверде: «Матч с „МЮ“ был очень упорным и интересным»

Матч получился очень упорным и непростым, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
Обновлено вчера в 18:26
Энергетика

США возобновили поставки венесуэльской нефти

Отмечается, что в предыдущие три недели в США поставки нефти из Венесуэлы не велись.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

Прокурор поддержал перевод Майкла Калви под домашний арест

Прокурор одобрил ходатайство следствия о переводе основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
Обновлено в 07:22
Энергетика

Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ

Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 05:30
Авто

Купеобразный кроссовер Renault Arkana получит новый двигатель в России

Кроссовер Renault Arkana, который разработан специально для российского рынка, станет совершенно новым не только концептуально, но и технически.
Обновлено в 03:48
Политика

Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов

Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС

Обновлено вчера в 02:38
Авто

На автомобили Aurus ажиотажный спрос: принято более 500 заявок

Скептики попраны: Aurus собрал только на внутреннем рынке более 500 заказов.
Обновлено в 03:33
Космос

Сделано первое в истории человечества фото черной дыры

Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).
Обновлено вчера в 10:01
Транспорт

В метро Москвы начали оборудовать турникеты видеокамерами

Обновлено в 05:18
Космос

В атмосфере Марса не удалось обнаружить метан

ESA; spacecraft: ESA / ATG medialab / ИКИ РАН К сожалению, обнаружить метан в марсианской атмосфере пока не удалось.
Обновлено в 01:35
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