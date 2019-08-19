Футбол
Стала известна дата рассмотрения ходатайства об УДО Мамаева и КокоринаТруд 08:45
Заседание пройдет в исправительной колонии №4 регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний на выездном судебном заседании. Ходатайства об условно-досрочном освобождении Кокорин и Мамаев подали 2 августа.
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Турецкая армия вошла в сирийский город Саракиб
Обновлено в 05:33
Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск, курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
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Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
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Происшествия
В Балашихе загорелся химический завод
Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
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Политика
Стало известно, какие вопросы обсудят Путин и Макрон в форте Брегансон
Президент России Владимир Путин сегодня, 19 августа, посетит Францию с рабочим визитом и встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
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Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
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Зеленский призвал Израиль признать голодомор геноцидом украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор актом геноцида украинского народа.
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Экономика
ИАЦ «Альпари»: Рубль не поддается внешнему фону
На достаточно спокойном внешнем фоне и заметных попытках нефти отскочить «россиянин» выглядит слабо – и на это у него есть причины.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Беременная модель Эшли Грэм показала обнаженное фото
Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм на своей странице в Instagram продемонстрировала фанатам фрагмент своего обнаженного тела.
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Происшествия
Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков
Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
Обновлено в 08:30
Политика
В ФСБ впервые рассказали о количестве иностранных студентов в РФ
Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала 2019 года ведет статистику иностранных студентов, которые получают образование в России.
Обновлено в 06:13
Наука
Ученые нашли микроб, который поможет объяснить происхождение жизни
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области
В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:26
Экономика
Дефицит предложения способствует росту цен на рынке жилья Лондона
На юго-востоке и юго-западе страны цены, запрашиваемые продавцами, снизились в годовом выражении, тогда как в северной Англии, Шотландии и Уэльсе - где недвижимость в среднем дешевле - зафиксирован существенный рост цен.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Футбол
Судья Матюнин признал ошибку в матче «Зенит» — «Ахмат»
Главный арбитр встречи шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Ахмат» (0:0) Алексей Матюнин прокомментировал свои решения.
Обновлено в 09:27
Технологии
«ВКонтакте» назначила операционного директора
Операционным директором соцсети "ВКонтакте" (ВК, принадлежит Mail.ru Group) назначен Сергей Кубасов, который с 2017 года работал в компании директором по технологиям, говорится в сообщении ВК.
Обновлено в 08:05
Политика
Медведев призвал избегать повторения ЧП с «Дружбой»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба» принес России репутационные издержки и убытки.
Обновлено в 05:50
Футбол
Защитник «Динамо» оценил работу судей в российском футболе
Защитник московского «Динамо» Владимир Рыков поделился мнением о деятельности департамента судейства и инспектирования РФС под руководством Александра Егорова.
Обновлено в 07:17
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Экономика
Красное мясо может попасть в перечень «налогов на грех»
По мнению специалистов, повышение налогов на красное мясо приведет к росту популярности вегетарианских диет.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Катина отправилась на отдых в Болгарию, чтобы прийти в себя после расставания с Сашо.
Обновлено в 05:28
Энергетика
Нефть открыла неделю торгов ростом
Мировые цены на нефть растут в начале торговой недели, 19 августа передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 21:38
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
В кабинете замгенпрокурора Украины нашли прослушку
В кабинете заместителя генпрокурора Украины Анжелы Стрижевской нашли прослушивающее устройство, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
Обновлено в 09:39
Футбол
Дерби «Спартак» – ЦСКА. Взломан сайт фанатов «красно-белых»
Неизвестные взломали сайт объединения болельщиков "красно-белых" "Фратрия" и опубликовали псевдо-заявление.
Обновлено в 09:15