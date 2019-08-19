Футбол

Стала известна дата рассмотрения ходатайства об УДО Мамаева и КокоринаТруд 08:45

Заседание пройдет в исправительной колонии №4 регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний на выездном судебном заседании. Ходатайства об условно-досрочном освобождении Кокорин и Мамаев подали 2 августа.
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Ходатайства футболистов П.Мамаева и А.Кокорина об УДО суд рассмотрит в колонии

Агентство Москва07:14

Суд рассмотрит ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева 6 сентября

Матч ТВ07:41

Названа дата рассмотрения ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина

Чемпионат07:14

Суд 6 сентября рассмотрит ходатайство об УДО Мамаева и Кокорина

ТАСС07:11

Суд рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокориных 6 сентября

Спорт-Экспресс07:07

Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина

РИА Новости07:04

Ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева будут рассмотрены 6 сентября

Sport24.ru06:52
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