Футбол
Стала известна дата рассмотрения УДО Кокорина и МамаеваРосбалт 06:56
Суд в Белгородской области рассмотрит ходатайство осужденных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина об условно-досрочном освобождении 6 сентября. Как сообщили агентству «Москва», материалы уже поступили в суд и дата рассмотрения ходатайств об УДО назначена на 6 сентября.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Политика
Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Владимир Путин, говоря об акциях протестах в России, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, а виновные должны быть наказаны.
Обновлено в 12:23
Политика
Подан иск о снятии биатлониста Шипулина с довыборов в Госдуму
Спортсмен регистрировался кандидатом в Свердловской области Партия "Справедливая Россия" подала в Свердловский областной суд иск о снятии кандидата "Единой России" биатлониста Антона Шипулина с довыборов в Госдуму по Серовскому округу, пишет ТАСС, ссылаясь на главу регионального отделения СР Андрея Кузнецова.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Опубликовано видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе
Появилось видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые отработали элементы перехвата предполагаемого нарушителя, а также выполнили полёт в стратосфере.
Обновлено в 01:15
Политика
Жена Нетаньяху в Киеве бросила хлеб-соль на землю
Премьер-министр отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль, надкусил, и передал жене, а она бросила хлеб на землю.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Российский подросток убил пять человек топором
Обновлено вчера в 07:21
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
The National Interest сообщил о подготовке военных Китая к войне
The National Interest пишет о новой реальности, с которой сталкиваются Соединенные Штаты в отношениях с крупными мировыми державами.
Обновлено в 13:49
Происшествия
В Петербурге умер заслуженный артист России Михаил Романов
В Петербурге в возрасте 68 лет скончался заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов.
Обновлено в 09:59
Космос
В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем
Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.
Обновлено вчера в 00:11
Происшествия
В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа
В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
Обновлено в 13:05
Футбол
Рыночная логика: Канделаки объяснила, почему «Матч ТВ» не показывает «Спартак» — ЦСКА
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила, почему столичное дерби «Спартак» — ЦСКА не транслируется на общедоступном федеральном канале.
Обновлено в 14:13
Игры
Первое дополнение для «Метро: Исход» получило дату выхода
Студия 4A Games представила трейлер первого сюжетного дополнения «Два полковника» для постапокалиптического шутера «Метро: Исход».
Обновлено в 12:19
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.
Обновлено в 05:47
Политика
Трамп обвинил Google в манипуляции выборами в пользу Клинтон
Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в том, что она манипулировала выборами 2016 года, прибавив миллионы голосов его сопернице Хиллари Клинтон.
Обновлено в 12:59
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец, предыдущий чеченский лидер Ахмат-Хаджи Кадыров не собирался соглашаться на присоединение республики к России без согласия своего народа.
Обновлено в 03:18
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский городской суд удовлетворил апелляцию прокуратуры об аресте украинского танкера "Мрия", который украинские власти обвиняют в поставках топлива в Крым.
Обновлено в 12:27
Баскетбол
Экс-тренеру сборной России Блатту диагностировали рассеянный склероз
Бывший тренер сборной России и нынешний наставник «Олимпиакоса» Дэвид Блатт признался, что ему диагностировали серьезное заболевание — первично-прогрессирующий рассеянный склероз.
Обновлено в 08:32
Политика
Путин рассказал о желаемых результатах встреч «нормандского формата»
Президент России Владимир Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам.
Обновлено в 12:04
Экономика
Мясо занимает треть расходов россиян на еду
Обновлено вчера в 23:20
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Экономика
Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход
Уточняется, что это связано с тем, что за это время средний размер ипотечного кредита вырос на 4,5 процента, а средняя ставка увеличилась на 0,4 процентного пункта.
Обновлено в 12:49
Футбол
Игрок ЦСКА Ефремов получил травму в матче со «Спартаком»
Обновлено в 13:30
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено в 01:39
Игры
В Minecraft улучшат графику для новых видеокарт NVIDIA RTX
Обновлено в 11:19
Гаджеты
Смартфон Honor 9X Flame Red оценен в 200 долларов
Honor 9X Flame Red с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти оценен в 199 долларов, вариант с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти обойдется в 227 долларов, а за топовую версию на 6/128 ГБ памяти попросят 267 долларов.
Обновлено в 07:52
Здоровье
Названы лекарства, при приеме которых допускаются ошибки
Большинство людей, по мнению специалистов, очень часто неправильно принимают антибиотики, жаропонижающие, препараты от давления, средства от кашля, капли для носа, слабительные и обезболивающие.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
Балотелли: «Я стремлюсь сыграть со сборной Италии на Евро-2020»
Нападающий Марио Балотелли поделился впечатлениями от своего перехода в "Брешиа".
Обновлено в 12:56
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34