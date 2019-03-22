Футбол
Стала известна дата кубкового матча «Ростова» с «Локомотивом»Городской репортер 05:54
Первый матч финала Кубка России пройдет 3 апреля в 19:30. В Москве на «РЖД Арене» встретятся команды «Ростов» и «Локомотив». Напомним, ближайший матч ФК «Ростов» состоится 30 апреля в 19:00 с «Уралом».
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Тульский «Арсенал» сыграет в полуфинале Кубка России 3 апреля и 15 мая
Тульские новости20 марта в 10:20
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