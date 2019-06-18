Футбол
Стала известна дата и время начала матча за Суперкубок России-2019Советский спорт 08:33
Матч за Суперкубок России 2019 года пройдет 6 июля на ВТБ Арене, и начнется в 19:00 по московскому времени.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:22, Вашингтон
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Политика
В Германии заявили о неопределенности политики по Украине
Перед первым визитом президента Украины Владимира Зеленского в Берлин Киев резко осудил позицию премьер-министров восточных земель Германии, призвавших отменить антироссийские санкции.
Обновлено в 07:28
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Пока Ирина Шейк в Италии: Брэдли Купер провел День отца с дочкой
Ну а пока Ирина работает, Брэдли Купер (44) проводит время с дочкой.
Обновлено вчера в 04:11
Транспорт
Первые десять минут парковки могут сделать бесплатными
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Собчак впервые прокомментировала отношения с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала журнал Hello! за то, что издание разместило на обложке ее фотографию с режиссером Константином Богомоловым, не спросив разрешения перед размещением фото.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Житель Татарстана отсудил у МВД 100 тыс. руб. за избиение полицейскими
Лениногорский городской суд Татарстана постановил, что МВД должно выплатить сантехнику Ильдару Шарифуллину 100 тыс. руб. компенсации за избиение двумя полицейскими.
Обновлено в 09:05
Политика
«Газпром» оценил перспективы переговоров с Украиной о транзите
«Газпром» оценил перспективы переговоров с Украиной о транзите «Газпром» пока не видит, с кем вести переговоры о продлении контракта на транзит газа через Украину, и ждет выделения газотранспортной системы из «Нафтогаза», следует из заявлений топ-менеджеров компании.
Обновлено в 07:56
Происшествия
ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили
В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.
Обновлено в 07:48
Финансы
Трамп обвинил главу ЕЦБ в манипулировании курсом евро
Президент США Дональд Трамп обвинил главу Европейского центрального банка Марио Драги в манипулировании курсом евро с целью получения конкурентных преимуществ для товаров из ЕС.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Политика
Украина планирует снять транспортную блокаду с Донбасса
В ответ на блокаду власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.
Обновлено в 09:08
Кино
Проблемы «Людей в черном 4» объяснили конфликтом режиссера и продюсера
Влияние удручающе слабого старта в прокате фильма "Люди в черном 4: Интернэшнл" на общие сборы еще предстоит оценить в ближайшем будущем, но некоторые факторы, помешавшие создать востребованное у зрителей продолжение знаменитой франшизы, стали известны уже сегодня.
Обновлено в 05:22
Экономика
Повышение тарифов на передачу электроэнергии в регионах могут ограничить
Регулирующим органам российских регионов могут запретить превышать установленные предельные максимальные или минимальные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии без согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
Обновлено в 07:19
Гаджеты
В России появились недорогие телевизоры Hi от сети «Эльдорадо»
Розничная сеть «Эльдорадо» объявила о старте производства и продаж техники под собственной торговой маркой Hi.
Обновлено в 07:50
Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США
Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались к российской границе с Чёрного и Балтийского морей.
Обновлено в 00:26
Авто
Опубликованы новые фото Renault Captur
Китайское совместное предприятие Dongfeng Renault готовится начать производство европейского компактного кроссовера Renault Captur нового поколения.
Обновлено в 04:53
Авто
АвтоВАЗ повысит цены на автомобили в июле
АвтоВАЗ с 1 июля текущего года поднимет рекомендованные розничные цены на весь (без исключения) модельный ряд Lada.
Обновлено в 08:28
Политика
Меркель исключила возвращение России в ПАСЕ «любой ценой»
Возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) не должно происходить «любой ценой», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Суд арестовал всех 28 фигурантов по делу о драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте ещё одного фигуранта уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 08:53
Общество
В Астрахани школьник получил 0 баллов за ЕГЭ
Неприятный «сюрприз» свалился на голову школьника в Астрахани. Мальчик сдавал ЕГЭ, а потом узнал, что получил за эту работу 0 баллов.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России
В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Футбол
В Кремле прокомментировали задержание Платини
Арест бывшего руководителя УЕФА Мишеля Платини не является вопросом Кремля.
Обновлено в 05:30
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14