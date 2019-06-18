Стала известна дата и время начала матча за Суперкубок России-2019Советский спорт 08:33

Матч за Суперкубок России 2019 года пройдет 6 июля на ВТБ Арене, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Стала известна дата и время начала матча за Суперкубок России-2019

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