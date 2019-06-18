Футбол

Стала известна дата и время начала матча за Суперкубок России-2019Советский спорт 08:33

Матч за Суперкубок России 2019 года пройдет 6 июля на ВТБ Арене, и начнется в 19:00 по московскому времени.
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Стало известно время начала матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Локомотивом»

Нева Спорт08:37

Стала известна дата и время начала матча за Суперкубок России-2019

Советский спорт08:33

Букмекеры: Суперкубок России-2019 выиграет «Зенит»

ODDS.ru15 июня в 11:35

РПЛ подтвердила время и место матча за Олимп-Суперкубок России

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Матч за Суперкубок России пройдет на «ВТБ Арене»

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Объявлено время начала матча за Суперкубок России — 2019

Sport24.ru08:25

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Спорт уик-энд14 июня в 19:05
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Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России

Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
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Мошенники придумали новые способы автоподстав

Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
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Шойгу заявил о скором получении военными лазерного оружия

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В Германии заявили о неопределенности политики по Украине

Перед первым визитом президента Украины Владимира Зеленского в Берлин Киев резко осудил позицию премьер-министров восточных земель Германии, призвавших отменить антироссийские санкции.
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Политика

Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

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Пока Ирина Шейк в Италии: Брэдли Купер провел День отца с дочкой

Ну а пока Ирина работает, Брэдли Купер (44) проводит время с дочкой.
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В Дагестане журналиста «Черновика» арестовали на два месяца

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«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал

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Шоу-бизнес

Собчак впервые прокомментировала отношения с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала журнал Hello! за то, что издание разместило на обложке ее фотографию с режиссером Константином Богомоловым, не спросив разрешения перед размещением фото.
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Житель Татарстана отсудил у МВД 100 тыс. руб. за избиение полицейскими

Лениногорский городской суд Татарстана постановил, что МВД должно выплатить сантехнику Ильдару Шарифуллину 100 тыс. руб. компенсации за избиение двумя полицейскими.
Обновлено в 09:05
Политика

«Газпром» оценил перспективы переговоров с Украиной о транзите

«Газпром» оценил перспективы переговоров с Украиной о транзите «Газпром» пока не видит, с кем вести переговоры о продлении контракта на транзит газа через Украину, и ждет выделения газотранспортной системы из «Нафтогаза», следует из заявлений топ-менеджеров компании.
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В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.
Обновлено в 07:48
Финансы

Трамп обвинил главу ЕЦБ в манипулировании курсом евро

Президент США Дональд Трамп обвинил главу Европейского центрального банка Марио Драги в манипулировании курсом евро с целью получения конкурентных преимуществ для товаров из ЕС.
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Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
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Политика

Украина планирует снять транспортную блокаду с Донбасса

В ответ на блокаду власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.
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Кино

Проблемы «Людей в черном 4» объяснили конфликтом режиссера и продюсера

Влияние удручающе слабого старта в прокате фильма "Люди в черном 4: Интернэшнл" на общие сборы еще предстоит оценить в ближайшем будущем, но некоторые факторы, помешавшие создать востребованное у зрителей продолжение знаменитой франшизы, стали известны уже сегодня.
Обновлено в 05:22
Экономика

Повышение тарифов на передачу электроэнергии в регионах могут ограничить

Регулирующим органам российских регионов могут запретить превышать установленные предельные максимальные или минимальные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии без согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
Обновлено в 07:19
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

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В России появились недорогие телевизоры Hi от сети «Эльдорадо»

Розничная сеть «Эльдорадо» объявила о старте производства и продаж техники под собственной торговой маркой Hi.
Обновлено в 07:50
Экономика

Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей

Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США

Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались к российской границе с Чёрного и Балтийского морей.
Обновлено в 00:26
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Опубликованы новые фото Renault Captur

Китайское совместное предприятие Dongfeng Renault готовится начать производство европейского компактного кроссовера Renault Captur нового поколения.
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АвтоВАЗ с 1 июля текущего года поднимет рекомендованные розничные цены на весь (без исключения) модельный ряд Lada.
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Политика

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Общество

В Астрахани школьник получил 0 баллов за ЕГЭ

Неприятный «сюрприз» свалился на голову школьника в Астрахани. Мальчик сдавал ЕГЭ, а потом узнал, что получил за эту работу 0 баллов.
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В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
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Футбол

В Кремле прокомментировали задержание Платини

Арест бывшего руководителя УЕФА Мишеля Платини не является вопросом Кремля.
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В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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