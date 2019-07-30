Общая стоимость трансфера футболиста «Барселоны» Малкома в петербургский «Зенит» достигнет порядка €50 млн, сообщили РБК собеседник, знакомый с ходом переговоров игрока с клубом, и источник в «Зените».

Финансы Объем выданной в России за полгода ипотеки упал впервые с кризиса В июне средняя ставка по ипотеке, под которую банки выдают ипотечные кредиты, упала сразу на 0,25 п.п. — с 10,53 до 10,28%.

Политика Россиянам упростили получение автомобильных номеров Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет россиянам возможность самостоятельного получения регистрационных номеров на автомобиль напрямую у их производителей.

Футбол Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока в июле Форвард «Зенита» Артем Дзюба поспорит с нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым за звание лучшего футболиста российский Премьер-лиги по итогам июльских матчей.

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Политика Андрей Макаревич записал песню о разгоне несанкционированной акции в Москве Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму прошла в столице 27 июля.

Политика Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Армия и оружие В Индонезии создано новое антитеррористическое командование Власти Индонезии объявили о создании в структуре вооруженных сил страны нового элитного подразделения для командования спецоперациями, сообщает 30 июля Синьхуа со ссылкой на ряд индонезийских СМИ.

Технологии Ростех: россияне смогут экономить на ЖКХ при помощи «умных» счетчиков Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) в 2020 году запустит серийное производство "умных" приборов учета газа, воды и электроэнергии, способных подсказывать потребителю о возможностях экономии энергоресурсов, сообщили в пресс-службе Ростеха.

Политика На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Происшествия В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, сложность возгорания заключается в том, что при строительстве частных домов применялись горючие материалы, что послужило причиной активного распространения огня.

Финансы Спрос на гособлигации Белоруссии превысил предложение в четыре раза Спрос со стороны физлиц на облигации Белоруссии в Газпромбанке оценили в 1,5 млрд руб. Газпромбанк вместе Совкомбанком, "Открытием" и Евразийским банком развития являются организаторами размещения.

Политика Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".

Политика Экс-начальник ПВО ДНР рассказал о своем похищении сотрудниками СБУ Киевский Апелляционный суд принял решение продлить арест бывшему начальнику ПВО Снежного Владимиру Цемаху, которого украинские спецслужбы выкрали в ДНР и тайно вывезли на подконтрольную Киеву территорию.

Общество Сотрудникам ФСО запретят использовать смартфоны на работе Директор ФСО Дмитрий Кочнев издал указ, согласно которому руководство ведомства будет определять перечень лиц, имеющих право использовать смартфоны и планшеты на работе.