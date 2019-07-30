Футбол

Стала известна цена трансфера игрока «Барселоны» в «Зенит»РБК 09:42

Общая стоимость трансфера футболиста «Барселоны» Малкома в петербургский «Зенит» достигнет порядка €50 млн, сообщили РБК собеседник, знакомый с ходом переговоров игрока с клубом, и источник в «Зените».
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