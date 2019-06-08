Авто
Стала известна цена нового российского электромобиля ZettaРИА Новости вчера в 18:57
По прогнозам компании, сегмент компактных электромобилей, на который выходит Zetta, может вместить до 15 тысяч проданных автомобилей в год в России. Экспортные продажи, отмечает Щуровский, по предварительным соглашениям, могут составить порядка 10 тысяч машин.
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Стоимость нового российского электрокара раскрыта до официального выхода на рынок
CarsWeek.ruвчера в 23:33
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