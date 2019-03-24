В Венесуэле назвали цель визита российских солдатURA.Ru вчера в 15:33

Ранее ряд крупных венесуэльских СМИ, включая телеканал NTN, сообщили, что в Каракас на двух бортах прилетели 99 российских военных, самолеты также доставили 35 тонн груза.

с чего всё началось

Два российских самолета с сотней военнослужащих и 35 тоннами груза прибыли в Венесуэлу для «двухсторонних консультаций». Об этом журналистам сообщил дипломатический источник в Каракасе.

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