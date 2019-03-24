Армия и оружие
В Венесуэле назвали цель визита российских солдатURA.Ru вчера в 15:33
Два российских самолета с сотней военнослужащих и 35 тоннами груза прибыли в Венесуэлу для «двухсторонних консультаций». Об этом журналистам сообщил дипломатический источник в Каракасе.
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с чего всё началось
Ранее ряд крупных венесуэльских СМИ, включая телеканал NTN, сообщили, что в Каракас на двух бортах прилетели 99 российских военных, самолеты также доставили 35 тонн груза.РИА Новостивчера в 14:24
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