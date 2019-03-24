Стала известна цель акции с «лишним» экспонатом в Историческом музееРИА Новости 19:26

Дерзкая кража полотна Куинджи из Третьяковки, судя по всему, мало чему научила музейщиков. «МК» провел акцию, которая доказала — картину можно не только украсть, но и подбросить, причем не абы куда, а в один из главных музеев страны — Государственный исторический.

с чего всё началось

Журналисты, повесившие "лишний" экспонат в Государственном историческом музее в Москве, надеются, что их акция поспособствует развитию технических мер защиты российских музеев, об этом сообщила РИА Новости одна из участниц акции Мария Москвичева.

Стала известна цель акции с «лишним» экспонатом в Историческом музее

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