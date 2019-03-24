Общество
Стала известна цель акции с «лишним» экспонатом в Историческом музееРИА Новости 19:26
Журналисты, повесившие "лишний" экспонат в Государственном историческом музее в Москве, надеются, что их акция поспособствует развитию технических мер защиты российских музеев, об этом сообщила РИА Новости одна из участниц акции Мария Москвичева.
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с чего всё началось
Дерзкая кража полотна Куинджи из Третьяковки, судя по всему, мало чему научила музейщиков. «МК» провел акцию, которая доказала — картину можно не только украсть, но и подбросить, причем не абы куда, а в один из главных музеев страны — Государственный исторический.Московский Комсомолец13:03
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Система безопасности Исторического музея дала сбой: лишнюю картину не заметили
Московский Комсомолец13:04
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Финансы
Что произойдет с рублем после заседания Банка России
По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
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Общество
Общественники контролируют проблемы угольной пыли в Невельске и ждут начала обещанного строительства терминала
Напомним, морской торговый порт, администрация города и "Горняк-1" объявили, что в январе 2019-го в порту начнется проектирование и строительство крытого ангара, осуществить планы обещают до 2022 года — предприятие разрабатывает долгосрочную экологическую программу, а пока ведутся текущие работы по улучшению экологической ситуации.
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Общество
Микроавтобус выбросило на берег Японского моря
На берег острова Попова вблизи Владивостока выбросило утонувший микроавтобус, сообщает DEITA.
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Политика
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Крупный караван мигрантов из стран Центральной Америки начал путешествие от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 25 марта.
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Армия и оружие
Военный корабль и патрульный катер США прошли через Тайваньский пролив
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Политика
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может беспрепятственно трансформироваться в многостороннее международное соглашение.
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Происшествия
Врач и два железнодорожника осуждены за схему со взятками в Забайкалье
Вынесен приговор врачу-терапевту узловой поликлиники в Шилке, а также двум работникам местной железнодорожной станции, которые за взятки занимались оформлением сотрудникам ОАО «РЖД» листов временной нетрудоспособности и заключений медкомиссии.
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Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Обновлено в 18:27
Спорт
Клебо победил в общем зачете Кубка мира, Большунов стал вторым
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, россиянин Александр Большунов стал вторым.
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Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено в 18:25
Политика
Кабинет министров Мэй намерен добиться ее отставки
Заговор в британском правительстве: кто может быть назначен временным премьер-министром, пока не сообщается, но СМИ утверждают, что правительство Терезы Мэй твердо намерено добиться ее отставки.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
Во Владивостоке в суд поступили уголовные дела об афере с косатками
Уголовные дела о причинении ущерба на 13,5 миллиона рублей при вылове и перевозке косаток в отношении бывшего директора ФГБНУ "Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр" (ТИНРО-Центр) Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова поступили во Фрунзенский районный суд Владивостока.
Обновлено в 21:12
Интернет
Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника
Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено в 20:17
Происшествия
На юге Москвы джип насмерть сбил пешехода
Джип сбил насмерть пешехода на Рязанском проспекте в Москве, водитель скрылся с места происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.
Обновлено в 16:31
Здоровье
Пассивный алкоголизм влияет на здоровье детей
Пассивный алкоголизм влияет на здоровье детей.
Обновлено в 17:07
Армия и оружие
В Совфеде прокомментировали заявление НАТО о бомбардировках Югославии
Операция в Югославии В 1999 году силы НАТО вмешались в противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии и начали бомбардировки Союзной Республики Югославии в обход позиции Совета безопасности ООН.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
NI оценило эффективность российского Су-35С
Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.
Обновлено в 10:31
Космос
Ученые объяснили возникновение во Вселенной белых дыр
Ученые заявили, что во Вселенной имеются загадочные объекты, так называемые белые дыры, они возникают из переродившихся черных дыр.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Польше автомобиль влетел в группу пешеходов
В Польше автомобиль BMW влетел в группу пешеходов. Об этом 24 марта сообщило издание Wp.pl.
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Общество
Росстат уточнил, почему россияне заводят второго ребенка
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) рассказала, по каким причинам россияне заводят второго ребенка, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 14:43
Здоровье
Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания
Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.
Обновлено в 04:44
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 14:31
Спорт
Тутберидзе рассказала об уходе своих учениц и трагедии в семье
В тексте Тутберидзе впервые откровенно рассказала о личной трагедии, которая постигла ее во время Олимпиады в 2018 году.
Обновлено в 21:16
Политика
Песков рассказал о подготовке Путина к публичным мероприятиям
Президент России Владимир Путин работает с информацией от разных ведомств, а также звонит своим подчиненным и проводит с ними встречи перед публичными мероприятиями, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
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Политика
Поклонская: точка невозврата в статусе Донбасса пройдена
Обновлено в 04:07
Общество
Синоптики рассказали, каким будет лето в Алтайском крае
Июнь 2019 года В июне в южных приграничных районах Алтайского края ожидается небольшое увеличение количества осадков.
Обновлено в 22:40