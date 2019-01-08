Экономика

Сталь в США подешевела до уровня перед введением импортных пошлин
Ведомости
10:19

В США сталь подешевела до уровня, который был зафиксирован еще до объявления о введении импортных пошлин, пишет Financial Times.
Ведомости10:19

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В США упала цена на сталь

Территория Нефтегаз22:24

Сталь в США подешевела до уровня перед введением импортных пошлин

Ведомости10:19

Цены на сталь в США упали ниже уровней, которые были до объявления о введение импортных пошлин

Финмаркет09:32
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Кава сообщил в Facebook, что «старый советский тепловоз спасал хваленый американский тепловоз GE ТЭ33АС».
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Американская компания
Producer of steel and related products headquartered in Charlotte, North Carolina. It is the largest steel producer in the United States of America and is the largest "mini-mill" steelmaker. Nucor is North America's largest recycler of any material and recycled 16.9 million tons of scrap in 2015. None of Nucor's facilities are unionized.
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