Экономика
Сталь в США подешевела до уровня перед введением импортных пошлин
Сталь в США подешевела до уровня перед введением импортных пошлинВедомости10:19
В США сталь подешевела до уровня, который был зафиксирован еще до объявления о введении импортных пошлин, пишет Financial Times.
Ведомости10:19
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Футбол
«Спартак» расторг контракт с Романом Еременко
Обновлено в 10:13
Политика
Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему газа в Калининграде
В Калининграде Владимир Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему газа c плавучей регазификационной платформы.
Обновлено в 05:55
Политика
Путин рассказал, что не смог попасть в Эрмитаж
Президент России Владимир Путин рассказал, что не смог 7 января попасть в Эрмитаж, так как тот был закрыт.
Обновлено в 08:16
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Посольство РФ обвинило Британию в насильственном удержании Скрипалей
Россияне Сергей и Юлия Скрипали остаются на положении лиц, насильственно удерживаемых в Великобритании, власти которой по-прежнему скрывают факты об обстоятельствах произошедшего в Солсбери в 2018 году.
Обновлено в 10:18
Политика
США ужесточили санкции против Венесуэлы
В конце сентября Минфин США ввел санкции против шести физических и трех юридических лиц Венесуэлы.
Обновлено в 10:36
Политика
В Солсбери демонтируют крышу дома Скрипаля
Военные разберут крышу дома экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщают британские СМИ.
Обновлено в 07:53
Политика
Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено в 07:32
Общество
В России запретили порошковый алкоголь
С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Общество
В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев
Обновлено в 09:17
Политика
Томос об автокефалии церкви Украины забрали из Софийского монастыря
Томос об автокефалии новой церкви на Украине забрали из Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Дальность полета ракеты «Калибр» увеличат вдвое
Для ВМФ России разрабатывается новая крылатая ракета семейства "Калибр" с дальность полета более 4,5 тысячи километров.
Обновлено в 04:05
Кино
Актера Бортника проводили в последний путь аплодисментами
Проводить Бортника в последний путь пришли режиссеры Никита Высоцкий и Виктор Мережко, а также актеры Евгений Герасимов, Василий Мищенко, Дмитрий Муляр, Михаил Полицеймако и Константин Желдин.
Обновлено в 08:23
Политика
В Калининграде начнут строить культурный комплекс в начале 2019 года
Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Калининграде начнется в первом квартале 2019 года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании по вопросам создания таких комплексов в четырех городах страны.
Обновлено в 08:32
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Армия и оружие
Подрыв американского танка в Йемене сняли на видео
В Сети появилось видео подрыва танка M60A3 американского производства.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Магнитогорске под завалами дома обнаружили ценные вещи
В Магнитогорске нашли ценные вещи при разборе завалов обрушившегося подъезда. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 03:31
Космос
Россия создала новую систему стыковки кораблей к МКС
"Российские космические системы" завершили производство и испытания новой системы стыковки кораблей к Международной космической станции, сообщается на сайте холдинга.
Обновлено в 07:23
Футбол
Ивелин Попов объявил об уходе из «Спартака»
Обновлено в 08:41
Политика
Путин успокоил расплакавшуюся девочку и попал на видео
В ходе своего визита в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин успокоил девочку, которая расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с ним.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Германии задержали подозреваемого в хакерской атаке на политиков
Полиция задержала подозреваемого в хакерской атаке на немецких политиков и общественных деятелей, сообщает издание Spiegel.
Обновлено в 03:31
Общество
На плакате об истории России скрыли даты крушения «Курска» и теракта в Беслане
Вместе с комментаторами Алексей сопоставил остальные исторические события, открытые для просмотра, и пришел к выводу, что закрыты даты крушения подводной лодки «Курск» в 2000 году, захвата террористами заложников на мюзикле «Норд-Ост» в театре на Дубровке в 2002 году и теракта в Беслане в 2004 году.
Обновлено в 08:59
Спорт
ВАДА ответило Самуэльссону, который требовал отстранить Россию
Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джонатан Тэйлор ответил на открытое письмо шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона.
Обновлено в 06:18
Общество
В МВД назвали любимую купюру фальшивомонетчиков
"Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2018 году являлись купюры номиналом 5 тыс. рублей", - рассказали в ведомстве.
Обновлено в 09:53
Политика
ЦИК зарегистрировал еще четырех кандидатов на пост президента Украины
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины во вторник зарегистрировала еще четырех кандидатов на пост президента – среди них мэр Львова Андрей Садовый и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, сообщает пресс-служба ЦИК.
Обновлено в 10:45
Политика
Журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото
Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил в Facebook, почему президент Украины Петр Порошенко на фото с военного мероприятия в Новых Петровцах 2015 года выглядел пьяным.
Обновлено в 10:23
ЖКХ
В Орле после аварии около 70 тысяч человек остались без холодной воды
Около 70 тысяч человек в Орле остались без холодной воды из-за прорыва труб, сообщает губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Обновлено в 04:49
Энергетика
Рост цен на нефть установил рекорд с 2017 года
Как отмечает Bloomberg, цены на нефть растут седьмой торговый день подряд, чего не было с июля 2017 года.
Обновлено в 09:10
Хоккей
СКА забил шесть шайб в ворота «Автомобилиста»
Обновлено в 09:29
Спорт
Минспорт ожидает визита экспертов WADA 9 января
Российский Минспорт ожидает прибытия экспертов Всемирного антидопингового агентства за базой данных московской лаборатории сразу после новогодних праздников.
Обновлено вчера в 11:50