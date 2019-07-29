Названы страны с наибольшей и наименьшей доступностью бензина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные рейтинга стран Европы по доступности горючей смеси для населения. Как отмечается, больше всего бензина могут приобрести жители Люксембурга.

Стал известен уровень доступности бензина в странах Европы

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