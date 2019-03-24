Футбол
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с КазахстаномSport24.ru 08:35
Объявлены стартовые составы сборных Казахстана и России на матч отборочного раунда чемпионата Европы — 2020.
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