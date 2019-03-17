Футбол

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата РоссииРИА Новости 13:59

Спартак — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
13′
27′
Вильмар Барриос
Георгий Джикия
34′
45′
Игорь Смольников
55′
Сердар Азмун
56′
Кристиан Нобоа
Себастьян Дриусси
Роман Зобнин
57′
Денис Глушаков
61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
73′
74′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
79′
Денис Глушаков
Наиль Умяров
85′
Софьян Ханни
86′
87′
Эмильяно Ариэль Ригони
Магомед Оздоев
90′+1′
Вильмар Барриос
Футболисты московского "Спартака" и санкт-петербургского "Зенита" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата России. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 1:1. На гол капитана "Спартака" Дениса Глушакова на 13-й минуте гости ответили точным ударом Вильмара Барриоса на 27-й.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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