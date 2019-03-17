Футбол

Стал известен стартовый состав «Зенита» в игре со «Спартаком»Петербургский дневник 11:49

Спартак — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
13′
27′
Вильмар Барриос
Георгий Джикия
34′
45′
Игорь Смольников
55′
Сердар Азмун
56′
Кристиан Нобоа
Себастьян Дриусси
Роман Зобнин
57′
Денис Глушаков
61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
73′
74′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
79′
Денис Глушаков
Наиль Умяров
85′
Софьян Ханни
86′
87′
Эмильяно Ариэль Ригони
Магомед Оздоев
90′+1′
Вильмар Барриос
Пресс-служба «Зенита» объявила стартовый состав команды в сегодняшней игре со «Спартаком». Согласно информации ФК, на первых минутах на поле появятся Андрей Лунев и Кристиан Набоа.
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