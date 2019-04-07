Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Локомотивом»Форпост Северо-Запад 11:54

Петербургская и московская футбольные команды встретятся в столице. В воскресенье, 7 апреля, стал известен стартовый состав «Зенита» на игру в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Локомотивом»

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