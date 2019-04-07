Футбол

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Локомотивом»Форпост Северо-Запад 11:54

Локомотив — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Эдер
14′
Хвича Кварацхелия
39′
46′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Хвича Кварацхелия
Мануэл Фернандеш
46′
49′
Эмильяно Ариэль Ригони
Ведран Чорлука
53′
54′
Ярослав Ракицкий
Владислав Игнатьев
61′
62′
Магомед Оздоев
Эдер
Федор Смолов
69′
Мацей Рыбус
79′
79′
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
Антон Миранчук
82′
Мацей Рыбус
Бенедикт Хеведес
84′
89′
Вильмар Барриос
89′
Себастьян Дриусси
Эрнани
Петербургская и московская футбольные команды встретятся в столице. В воскресенье, 7 апреля, стал известен стартовый состав «Зенита» на игру в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ракицкий, гениально! Украинский защитник «Зенита» снова забил, но «Локо» отыгрался

Советский спорт14:09

Эдер: «„Зенит“ переигрывает „Локо“ в центре поля»

Спорт-Экспресс12:57

«Локомотив» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Газета.Ru10:50

Семин и Семак назвали стартовые составы «Локомотива» и «Зенита»

Матч ТВ10:49

«Локомотив» — «Зенит»: Денисов не попал в стартовый состав

Чемпионат10:48

«Локомотив» — «Зенит». Объявлены стартовые составы

Sport24.ru10:36

«Зенит» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ

РИА Новости11:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 17:06, Ашберн
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой впервые появилась на публике после похорон мамы

Обновлено в 08:30
Экономика

Для автомобилистов могут появиться два новых налога

Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Наука

Учёные определили главную причину возникновения рака

Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес

Сестра Фриске опубликовала видео с зовущим маму сыном певицы

Видео с сыном Жанны Фриске, зовущим маму, опубликовали в соцсетях. Сегодня мальчику, оставшемуся без матери, исполнилось 6 лет.
Обновлено в 09:37
Происшествия

На морское побережье Румынии выбросило 100 кг кокаина

В Румынии на побережье Черного моря выбросило несколько десятков пакетов с кокаином. Об этом 6 апреля сообщил портал «Страна.ua».
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Происшествия

В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку

Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.
Обновлено в 10:38
Футбол

Футболисты «Шахтера» по пенальти победили киевское «Динамо»

Донецкий "Шахтер" в серии пенальти победил киевское "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины по футболу и вышел в полуфинал.
Обновлено в 13:34
Экономика

ПИФы демонстрируют неплохую доходность

Доходность паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в первом квартале этого года составила по консервативным стратегиям 2–3,6%, по более рисковым 4–9%.
Обновлено в 07:50
Театры

Путин и Эрдоган посетят турецкую оперу «Троя» в Большом театре

Турецкая опера «Троя» в Большом театре пройдет в присутствии президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 09:12
Хоккей

СКА победил ЦСКА и сравнял счёт в серии

Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес

Новая прическа Пугачевой вызвала восторг в интернете

Певица Алла Пугачева сделала себе модную прическу. Ее фотография вызвала в Сети восторг поклонников, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 09:45
Происшествия

Жители Самары засняли на видео падение метеорита

В Самаре засняли яркую вспышку света, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Футбол

Слуцкий о матче с ПСВ: Гезюбююк - худший судья, которого я видел

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после матча чемпионата Нидерландов с ПСВ раскритиковал главного арбитра встречи Сердара Гезюбююка.
Обновлено в 14:19
Политика

Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии

Обновлено вчера в 03:58
Общество

В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие

США объявили о выводе военных из Ливии

4 апреля Ливийская национальная армия начала наступление на Триполи Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) объявило о выводе военнослужащих из Ливии в связи с обострением ситуации в стране.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео

Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 15:35
Космос

Ночью над Мурманской областью прошло световое шоу

Прошедшей ночью в небе над Норвегией, Швецией и Мурманской областью можно было увидеть причудливые разноцветные огни на фоне полярного сияния Из космического центра Аннёйа в Норвегии была запущена геофизическая ракета Black Brant 11, а ещё через две минуты — вторая.
Обновлено в 06:26
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено в 12:34
Политика

Порошенко назначил Зеленскому дебаты

Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил дату дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским, передает "112 Украина".
Обновлено в 12:18
Здоровье

Минздрав рассказал о способах продлить жизнь

В Министерстве здравоохранения РФ рассказали, от каких привычек стоит отказаться и как составить себе здоровый рацион пищи, который положительно повлияет на здоровье и увеличит продолжительность жизни.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия

Деревья на 23 млн рублей незаконно вырубили в Тверской области

Ущерб лесному фонду превышает 23 млн рублей. Задержан 32-летний житель Осташкова.
Обновлено в 13:25
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега С начала года привито от клещевого энцефалита более 800 тыс. человек, планируется привить более 3 млн человек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:11
Единоборства

Лобов показал лицо после дебюта в кулачных боях

Турнир прошел в штате Миссисипи. Главным событием стал бой экс-боеца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лобова и Джейсона Найта.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Рудковская продемонстрировала успехи 6-летнего сына на льду

Знаменитый продюсер Яна Рудковская не скрывает, что воспитывает своего младшего сына Сашу в строгости.
Обновлено в 04:03
Гаджеты

В новых моделях смартфонов Samsung Galaxy A будут установлены аккумуляторы большой емкости

10 апреля должен состояться анонс новых смартфонов Samsung серии Galaxy A. Логично, что за несколько дней до премьеры компания опубликовала тизерную картинку с намеком на главную особенность новинок.
Обновлено в 15:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Магомед Оздоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное