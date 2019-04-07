Футбол

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничьюРоссийская газета 14:14

Локомотив — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Эдер
14′
Хвича Кварацхелия
39′
46′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Хвича Кварацхелия
Мануэл Фернандеш
46′
49′
Эмильяно Ариэль Ригони
Ведран Чорлука
53′
54′
Ярослав Ракицкий
Себастьян Дриусси
61′
62′
Магомед Оздоев
Эдер
Федор Смолов
69′
Мацей Рыбус
79′
79′
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
Антон Миранчук
82′
Мацей Рыбус
Бенедикт Хеведес
84′
89′
Вильмар Барриос
89′
Себастьян Дриусси
Эрнани
В одном из центральных матчей 22-го тура российской Премьер-лиги "Локомотив" и "Зенит" разошлись миром - 1:1. Питерцы продолжают оставаться лидерами чемпионата, а "красно-зеленые" идут четвертыми.
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