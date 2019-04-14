Футбол

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Анжи»Мойка78 вчера в 08:26

Петербургский футбольный клуб «Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Анжи» 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
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«Зенит» и «Анжи» объявили составы на матч РПЛ

Газета.Ruвчера в 08:39

Сергей Семак: «Надеюсь, Ракицкий не усугубит свою травму в матче с „Анжи“»

Матч ТВвчера в 09:34

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Анжи»

Мойка78вчера в 08:26

Семак определился со стартовым составом «Зенита» на матч против «Анжи»

Невские Новостивчера в 08:25

Сергей Семак: «Ригони заслужил место в стартовом составе»

Спорт-Экспрессвчера в 09:22

«Зенит» — «Анжи»: Дзюба, Азмун и Дриусси — в атаке хозяев

Чемпионатвчера в 08:18

«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Анжи»

Петербургский дневниквчера в 08:42
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Происшествия

Три человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Обновлено в 01:25
Армия и оружие

Самолет армии Хафтара сбит в Ливии

«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено вчера в 14:52
Политика

Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине

На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Экономика

Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ

Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.
Обновлено в 00:46
Политика

Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля

31 мая 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал Ким Чен Ыну приглашение от Путина посетить Россию.
Обновлено вчера в 22:10
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Шоу-бизнес

«Нет приличных слов!»: Ольга Орлова опровергла слухи о закрытии программы «Дом-2»

Обновлено вчера в 17:09
Технологии

В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней

Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая авария после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия

Бенедикт Камбербэтч сбил человека

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный главной ролью в сериале "Шерлок", сбил велосипедиста на проселочной дороге на острове Уайт.
Обновлено вчера в 20:15
Общество

Температура воздуха опустится до минус 12 градусов

К середине недели похолодает до 7-12 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

«Примадонна» российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей

Алла Пугачева отмечает 70-летие. Будущая народная артистка СССР родилась 15 апреля в Москве.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Число подозреваемых по делу о взрыве на химзаводе в Китае увеличилось до 26 человек

В Китае число подозреваемых по делу о взрыве на химзаводе в восточной провинции Цзянсу увеличилось до 26 человек.
Обновлено в 00:30
Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Обновлено в 00:10
Хоккей

«Вегас» подписал с Гусевым контракт на год

"Вегас" на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с российским форвардом Никитой Гусевым.
Обновлено вчера в 13:46
Общество

Малышева ответит в суде перед производителем мяса

Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.
Обновлено вчера в 22:38
Футбол

«Ростов» впервые обыграл «Спартак» дважды в сезоне

Обновлено вчера в 14:08
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Авто

Появились первые рендеры нового Mercedes-Benz GLS

Художники портала КОЛЁСА.RU представили рендеры нового Mercedes-Benz GLS, основанные на последних шпионских снимках.
Обновлено вчера в 07:48
Общество

Стала известна зарплата российских священников

Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия

Фермер в США погиб после нападения казуара

Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено вчера в 01:16
Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ

Обновлено вчера в 20:47
Авто

Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России

Обновлено вчера в 13:52
Экономика

Эксперт: За пять лет пенсионная реформа увеличит безработицу вдвое

РБК напоминает, что по прогнозу минэкономразвития, в 2024 году численность рабочей силы составит лишь 76,3 миллиона человек при прошлогодних 75,8 миллиона.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным

Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено вчера в 11:37
Политика

Порошенко рассказал о действиях в случае поражения на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал, что будет делать, если он проиграет во втором туре президентских выборов своему сопернику Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 15:47
Кино

Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана

Обновлено вчера в 15:41
Общество

Гороскоп на 15 апреля: идеальный день для крепких чувств

Если вы не боитесь говорить «люблю» тому, кто вам действительно дорог и уверены в своих чувствах, сегодня один из самых лучших дней, когда вы можете насладиться обществом друг друга.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

Один ребенок погиб во время пожара в Забайкалье

Четырехлетний мальчик погиб и двухлетняя девочка пострадала во время пожара в частном доме в селе Барахоево Красночикойского района Забайкальского края, сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.
Обновлено в 00:02
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