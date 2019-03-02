Футбол
Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Ахматом»Телеканал Санкт-Петербург 09:05
С первых минут на поле появятся вратарь Андрей Лунев, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Юрий Жирков, Кристиан Нобоа, Олег Шатов, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев. В защите сыграют Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий и Бранислав Иванович, который наденет капитанскую повязку.
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