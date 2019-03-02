Футбол

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Ахматом»Телеканал Санкт-Петербург 09:05

С первых минут на поле появятся вратарь Андрей Лунев, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Юрий Жирков, Кристиан Нобоа, Олег Шатов, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев. В защите сыграют Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий и Бранислав Иванович, который наденет капитанскую повязку.
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Дзюба не сыграет в матче, который может стать для «Зенита» золотым

Спорт день за днем09:21

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Дзюба не вошел в заявку «Зенита» на матч с «Ахматом»

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Мы увидели «Зенит» без Дзюбы: грустные 70 минут, спасительная голевая Заболотного, Ракицкий – лучший

Sports.ru13:09

«Ахмат» – «Зенит» – 1:1, 4 мая 2019 года, обзор матча РПЛ

Чемпионат11:30
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В США прогремел взрыв на химзаводе

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Гаджеты

Samsung выпустит «идеальный» смартфон

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Северная Корея подтвердила проведение ракетных стрельб.
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Футбол

«Ливерпуль» переиграл «Ньюкасл» и вернулся в лидеры чемпионата Англии

Футболисты "Ливерпуля" обыграли на выезде "Ньюкасл Юнайтед" в матче 37-го тура чемпионата Англии и за тур до конца сезона снова вышли на первое место в таблице премьер-лиги.
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Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением

Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
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Армия и оружие

На Красной площади началась ночная репетиция парада Победы

В Москве на Красной площади началась вторая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено в 16:50
Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Здоровье

Пожилой за бортом: миллионы россиян недополучают помощь соцслужб

По данным Росстата, почти девять миллионов граждан России старше 15 лет - чуть меньше 6% - ежедневно бесплатно ухаживают за своими близкими, нуждающимся в помощи.
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Политика

Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому

Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено в 14:22
Технологии

Microsoft создала VR-контроллер для ощущения виртуальной реальности

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Авто

Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
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Обновлено в 12:30
Экономика

Заработать не только на поиске. Google объявил о масштабной внутренней реорганизации

На этой неделе компания объявила о внутренней реорганизации, которая затронет в том числе и программу глобальных партнерств, в которой теперь будет задействована не только реклама, но и другие направления бизнеса корпорации.
Обновлено в 11:20
Политика

США пригрозили Ирану новыми санкциями

Напомним, что в прошлом году США расторгли в одностороннем порядке ядерную сделку с Ираном и в очередной раз ввели санкции против Тегерана.
Обновлено вчера в 17:04
Политика

На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
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Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
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Немецкая компания представила необычный концепт-кар, который получил особую экологичность.
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Два льва напали на сотрудника зоопарка в Германии

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Названа истинная причина победы дочери Алсу в «Голосе»

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6 проблем с ушами, которые могут сигналить об опасных болезнях

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Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
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