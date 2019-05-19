Футбол
Ростов — Зенит 0:0 (1-й тайм)NewInform 10:52
Ростов
Расстановка 4‑4‑2
30
Песьяков
5
Хаджикадунич
6
Сигурдссон
17
Норманн
25
Логашов
33
Плиев
2
Калачев
19
Зайнутдинов
28
Чернов
8
Попов
14
Шомуродов
41
Кержаков
2
Анюков
30
Маммана
13
Нету
19
Смольников
38
Мусаев
8
Краневиттер
15
Набиуллин
24
Ригони
29
Заболотный
33
Эрнани
Зенит
Расстановка 3‑4‑3
Петербургский «Зенит» уже оформил титул чемпиона России по футболу сезона 2018/2019 года. Клуб из Северной столицы стал недосягаемым для конкурентов после 27-го тура РПЛ, когда подопечные Сергея Семака сумели вырвать ничью в выездном матче с «Ахматом» (1-1).
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