Футбол

Ростов — Зенит 0:0 (1-й тайм)NewInform 10:52

Ростов — Зенит
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Ростов
Расстановка 4‑4‑2
30
Песьяков
  
5
Хаджикадунич
  
6
Сигурдссон
  
17
Норманн
  
25
Логашов
  
33
Плиев
  
2
Калачев
  
19
Зайнутдинов
  
28
Чернов
  
8
Попов
  
14
Шомуродов
  
41
Кержаков
  
2
Анюков
  
30
Маммана
  
13
Нету
  
19
Смольников
  
38
Мусаев
  
8
Краневиттер
  
15
Набиуллин
  
24
Ригони
  
29
Заболотный
  
33
Эрнани
  
Зенит
Расстановка 3‑4‑3
Петербургский «Зенит» уже оформил титул чемпиона России по футболу сезона 2018/2019 года. Клуб из Северной столицы стал недосягаемым для конкурентов после 27-го тура РПЛ, когда подопечные Сергея Семака сумели вырвать ничью в выездном матче с «Ахматом» (1-1).
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