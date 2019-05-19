Футбол
Мусаев сыграет с первых минут за «Зенит» в матче с «Ростовом»Фонтанка.Ру вчера в 11:24
С первых минут сыграют вратарь Михаил Кержаков, защитники Александр Анюков (капитан команды), Луиш Нету, Эмануэль Маммана, Игорь Смольников, полузащитники Эльмир Набиуллин, Матиас Краневиттер, Эрнани, Леон Мусаев, Эмилиано Ригони, нападающий Антон Заболотный.
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