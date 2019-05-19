Мусаев сыграет с первых минут за «Зенит» в матче с «Ростовом»Фонтанка.Ру вчера в 11:24

Спорт день за днем

Мусаев сыграет с первых минут за «Зенит» в матче с «Ростовом»

Спорт день за днем

Происшествия Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.

Политика Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.

Происшествия В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.

Экономика Модернизацию ТЭС поставили под сомнение Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» просит правительство доработать порядок отбора проектов модернизации ТЭС, следует из письма главы ассоциации Василия Киселева вице-премьеру Дмитрию Козаку от 15 мая.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.

Гаджеты Huawei нанесла ответный удар американским санкциям В ответ на американский "удар" Huawei дала сильный отпор.

Хоккей Тренер Швейцарии после матча на ЧМ-2019 сравнил Россию с грозой Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею – 2019 Сборная России продолжила путь на чемпионате мира очередной победой, обыграв сборную Швейцарии со счётом 3:0. После матча в стане соперника говорили о слабом начале с их стороны, а также отметили, что у России самая мастеровитая команда на турнире.

Политика Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.

Кино На HBO завершилась «Игра престолов» HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.

Политика В Ереване сторонники Пашиняна начали блокировку зданий судов В воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан страны в понедельник утром блокировать все входы и выходы зданий судов республики и ждать его речи в прямом эфире.

Здоровье Названы бессимптомные опасные заболевания Есть заболевания, которые протекают без каких-либо симптомов.

Религия Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует.

Кино Эмилия Кларк попрощалась с «Игрой престолов»: Наш дозор окончен Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк попрощалась с шоу, выложив пост в своём инстаграме.

Политика На Украине решили отправить Порошенко в тюрьму Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов рассказал о своем намерении начать уголовное расследование в отношении Петра Порошенко.

Экономика Российская промышленность отказывается от европейского оборудования Российские предприятия отказываются от закупок оборудования из стран Европы в пользу машин из государств СНГ, Китая и Индии.

Политика Георгиевская ленточка вызвала раздор среди британских лейбористов Представители одной из организаций лейбористов в Лондоне надели ленточку во время ежегодного собрания в честь тех, кто боролся против фашизма, что вызвало критику со стороны их коллег.

Экономика Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Полезно сосредоточиться на решении серьезных финансовых проблем.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.