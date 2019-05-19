Футбол

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч РПЛ с «Ростовом»NewInform 10:52

Петербургский «Зенит» уже оформил титул чемпиона России по футболу сезона 2018/2019 года. Клуб из Северной столицы стал недосягаемым для конкурентов после 27-го тура РПЛ, когда подопечные Сергея Семака сумели вырвать ничью в выездном матче с «Ахматом» (1-1).
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Игра «Зенита» могла порадовать Жозе Моуринью

Спорт день за днем15:18

Мусаев и Заболотный - в старте «Зенита» на матч с «Ростовом»

Спорт-Экспресс10:59

Леон Мусаев впервые вышел в стартовом составе «Зенита»

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Заболотный, Кержаков и Набиуллин — в старте «Зенита» на игру с «Ростовом»

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«Ростов» — «Зенит»: Заболотный начнёт матч с первых минут

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Заболотный, Кержаков и Набиуллин — в старте «Зенита» на игру с «Ростовом»

Sportbox.RU10:57
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Музыка

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Происшествия

В Свердловской области автомобиль упал с моста в реку

"В селе Коптелово водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил съезд с моста вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием в пойму реки Реж", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 15:15
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Google прекращает сотрудничество с китайским производителем смартфонов Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования этой компании.
Обновлено в 16:33
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В Германии один человек погиб после аварии междугороднего автобуса

На трассе около Лейпцига произошло ДТП с автобусом междугороднего перевозчика Flixbus, в результате погиб один человек, пишет Bild со ссылкой на представителя местной полиции.
Обновлено в 16:15
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым

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Политика

Порошенко уволил представителя Украины на минских переговорах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко уволил Евгения Марчука с должности представителя Незалежной в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 15:56
Армия и оружие

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По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
Обновлено 17 мая в 22:30
Музыка

Лоза раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»

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Обновлено в 11:20
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Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Политика

Пашинян призвал заблокировать все армянские суды

Ранее Пашинян призвал сограждан заблокировать все суды в стране.
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Kotaku: в 2020 году выйдет Call of Duty: Black Ops 5 с сюжетной кампанией

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В ЦСКА появилась новая информация о травме Влашича

Инцидент произошел во время матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ахмата", завершившегося со счетом 0:1, в пользу столичной команды.
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Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, более известная как Мел Би, попала в больницу в Лондоне.
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Зеленский приехал на репетицию инаугурации

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Происшествия

На Шпицбергене погибли двое польских ученых

Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
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Операцию на позвоночнике ребенка в утробе матери провели в Британии

В Великобритании состоялась уникальная операция, которую провели на позвоночнике ребенка в материнской утробе.
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Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.
Обновлено в 11:01
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Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет

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В Ростове-на-Дону четыре человека пострадали при пожаре в многоэтажке

Пожар произошел в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону, четыре человека пострадали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
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Выступление Верки Сердючки на «Евровидении» обескуражило зрителей

Андрей Данилко в роли Верки Сердючки стал одним из приглашенных звезд в финале «Евровидения-2019», прошедшем в Тель-Авиве.
Обновлено в 11:23
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Солнечная погода ожидается в Москве до середины предстоящей недели

«В Москве в первую половину предстоящей рабочей недели солнечно, а в четверг-пятницу пойдут дожди», - говорится в сообщении.
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