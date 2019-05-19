Футбол
Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч РПЛ с «Ростовом»NewInform 10:52
Петербургский «Зенит» уже оформил титул чемпиона России по футболу сезона 2018/2019 года. Клуб из Северной столицы стал недосягаемым для конкурентов после 27-го тура РПЛ, когда подопечные Сергея Семака сумели вырвать ничью в выездном матче с «Ахматом» (1-1).
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