Стал известен стартовый состав «Зенита» на игру с «Енисеем»Петербургский дневник 06:06

Стал известен стартовый состав сине-бело-голубых на матч с «Енисеем» заключительного тура Российской премьер-лиги. Артем Дзюба и Сердар Азмун появятся на поле с первых минут, сообщили в пресс-службе петербургского футбольного клуба. На ворота встанет Андрей Лунев.

Стал известен стартовый состав «Зенита» на игру с «Енисеем»

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