Футбол
Стал известен стартовый состав «Зенита» на игру с «Енисеем»Петербургский дневник 06:06
Стал известен стартовый состав сине-бело-голубых на матч с «Енисеем» заключительного тура Российской премьер-лиги. Артем Дзюба и Сердар Азмун появятся на поле с первых минут, сообщили в пресс-службе петербургского футбольного клуба. На ворота встанет Андрей Лунев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:28, Ашберн
Происшествия
В Москве закрыли вестибюль метро «Орехово» из-за бесхозного предмета
Северный вестибюль станции метро "Орехово" Московского метрополитена закрыли на вход и выход после обнаружения подозрительного предмета, ожидается прибытие кинологов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:23
Общество
Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе
В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Политика
Число кандидатов на пост премьера Британии возросло до семи
Бывший лидер Палаты общин Андреа Лидсом открыто выразила готовность занять место Терезы Мэй после ее отставки с поста главы правящей Консервативной партии и лидера правительства Великобритании.
Обновлено в 03:18
Политика
Захарова ответила на угрозы Украины «гамбургскими» санкциями
Комментируя обещания посла Украины в Германии потребовать ввести новые ограничительные меры за невыполнение решения Международного суда по морскому праву в Гамбурге, дипломат отметила, что санкции против Москвы "штампуют на потоке".
Обновлено в 07:14
Происшествия
Арестован бывший менеджер Стэна Ли
В Аризоне бывший менеджер автора комиксов Стэна Ли арестован по обвинению в хищении, незаконном обогащении и подлоге.
Обновлено в 06:04
Общество
Без труда с деньгами. Как обеспечить себя работой без официальной зарплаты
По официальным данным, нетрудоустроенными в регионе числятся 5,1% населения.
Обновлено в 01:11
Футбол
Динамо — Арсенал (Тула) 2:1 (1-й тайм)
Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Мигел Кардозу стал автором первого гола на новом стадионе команды в Петровском парке.
Обновлено в 07:10
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Армия и оружие
Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ
Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Интернет
Флешки уходят в прошлое: секреты «облачного» хранения информации
Удаленное хранение файлов вообще сильно меняет наши отношения с электроникой.
Обновлено в 05:45
Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
В небе над Свердловской областью пролетели спутники компании SpaceX американского изобретателя Илона Маска.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Под Каннами столкнулись две яхты, погиб человек
Обновлено в 07:14
Происшествия
Российский заключенный умер в реанимации после пыток
Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Кино
Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля
Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская об отце: «Он угробил мою жизнь»
Актриса выражает своё мнение и считает, что отец «угробил жизнь её семьи и лично её».
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Как минимум два человека погибли в результате торнадо в штате Оклахома
По меньшей мере два человека погибли в американском штате Оклахома в результате торнадо.
Обновлено в 05:55
Экономика
Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям
С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцам
Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.
Обновлено вчера в 23:35
Технологии
Хакеры атаковали Балтимор программой спецслужб США
Программа, разработанная Агентством национальной безопасности (АНБ) США, помогла хакерам атаковать системы власти в Балтиморе.
Обновлено вчера в 16:28
Политика
В Госдуме предложили Зеленскому новых «кандидатов» в украинцы
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который назвал русского авиаконструктора Игоря Сикорского «знаменитым украинцем».
Обновлено в 05:58
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 1:0 (1-й тайм)
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Обновлено в 06:51
Политика
Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Хоккей
Кто мог бы стать новым главным тренером сборной России после ЧМ-2019
Сборная России под руководством Ильи Воробьёва проиграла финнам в полуфинале ЧМ-2019, и теперь достаточно остро встал вопрос о новом тренере для национальной команды.
Обновлено в 05:45
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00