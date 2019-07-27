«Тамбов» и «Спартак» назвали составы на матч 3-го тура чемпионата России.

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Тамбовом»

Политика Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.

Происшествия В Министерстве финансов Астраханской области проходят обыски Обыски проходят в Министерстве финансов Астраханской области, где в пятницу задержали главу ведомства Виталия Шведова.

Шоу-бизнес Юрист экс-короля Малайзии подтвердил его развод с Оксаной Воеводиной Представители бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил, экс-монарх расстался с женой Оксаной Воеводиной в июне 2019 года, через месяц после рождения их первенца.

Политика Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией.

Кино Из-за чего умерла в США главная героиня «Брестской крепости» Белорусская актриса Вероника Никонова, исполнившая главную роль в фильме "Брестская крепость", погибла в возрасте 24 лет на Аляске, где находилась в свадебном путешествии.

Политика Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.

Общество Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.

Происшествия Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье Следственный комитет опубликовал видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье.

Кино Стало известно, кто может снять «Венома 2» Актер, сыгравший в оскароносной "Черной пантере" одержимого физика Улисса Кло, - один из нескольких кандидатов на место режиссера, который снимет продолжение хита 2018 года с Томом Харди.

Футбол «Барселона» обыграла «Виссел Кобе» Напомним, что за "Виссел Кобе" выступают три экс-игрока "Барсы" - Андрес Иньеста, Давид Вилья и Томас Фермален.

Наука Создана система опреснения воды на солнечной энергии Группа ученых из Университета Мельбурна создала уникальную новую систему опреснения воды, которая нагревает и очищает воду, используя для этого солнечную энергию.

Шоу-бизнес Согдиана стала мамой в третий раз Накануне звезда поделилась радостным событием и рассказала, что вновь стала мамой: она родила третьего сына.

Происшествия Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.

Футбол «Айнтрахт» подписал игрока дортмундской «Боруссии» Полузащитник дортмундской «Боруссии» Себастьян Роде стал игроком немецкого футбольного клуба «Айнтрахт».

Финансы Банк России повторно снизил ключевую ставку в этом году Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта – до 7,25% годовых. Это второе снижение в 2019 году.

Футбол «Арсенал» договорился о трансфере Николя Пепе за 80 млн евро По информации BBC, клубы пришли к соглашению о трансфере игрока за сумму около 80 млн евро. «Арсенал» разобьет выплаты на несколько лет.

Политика Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.

Политика ЦАР отозвала признание независимости Косово Центрально-Африканская Республика (ЦАР) отозвала признание самопровозглашенной республики Косово.

Авто Что означают известные названия моделей авто Для автомобилей же всегда имело большое значение звучное привлекательное название (если не иметь ввиду рынок СССР, где в разные времена владеть «копейкой» или «шестеркой» было престижно).

Спорт Сборная Италии стала чемпионом мира по водному поло Мужская сборная Италии по водному поло стала победительницей на чемпионате мира по водным вилам спорта, проходящем в Кванджу.

Политика Трамп порассуждал о вражде с Россией По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.

Общество Жару в Москве сменят аномальные холода В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.

Шоу-бизнес Инна Чурикова рассказала о причине падения со сцены Российская актриса Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в московском театре «Русская песня» из-за плохого зрения.