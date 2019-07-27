Футбол
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Тамбовом»Матч ТВ 08:53
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
Политика
В Словении почтили память русских солдат
Обновлено в 09:09
Политика
Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией
По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Министерстве финансов Астраханской области проходят обыски
Обыски проходят в Министерстве финансов Астраханской области, где в пятницу задержали главу ведомства Виталия Шведова.
Обновлено вчера в 03:37
Шоу-бизнес
Юрист экс-короля Малайзии подтвердил его развод с Оксаной Воеводиной
Представители бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил, экс-монарх расстался с женой Оксаной Воеводиной в июне 2019 года, через месяц после рождения их первенца.
Обновлено 25 июля в 03:30
Политика
Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 01:56
Кино
Из-за чего умерла в США главная героиня «Брестской крепости»
Белорусская актриса Вероника Никонова, исполнившая главную роль в фильме "Брестская крепость", погибла в возрасте 24 лет на Аляске, где находилась в свадебном путешествии.
Обновлено в 09:46
Политика
Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:35
Общество
Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек
Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье
Следственный комитет опубликовал видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье.
Обновлено в 07:32
Кино
Стало известно, кто может снять «Венома 2»
Актер, сыгравший в оскароносной "Черной пантере" одержимого физика Улисса Кло, - один из нескольких кандидатов на место режиссера, который снимет продолжение хита 2018 года с Томом Харди.
Обновлено в 06:19
Футбол
«Барселона» обыграла «Виссел Кобе»
Напомним, что за "Виссел Кобе" выступают три экс-игрока "Барсы" - Андрес Иньеста, Давид Вилья и Томас Фермален.
Обновлено в 06:59
Наука
Создана система опреснения воды на солнечной энергии
Группа ученых из Университета Мельбурна создала уникальную новую систему опреснения воды, которая нагревает и очищает воду, используя для этого солнечную энергию.
Обновлено 25 июля в 12:03
Шоу-бизнес
Согдиана стала мамой в третий раз
Накануне звезда поделилась радостным событием и рассказала, что вновь стала мамой: она родила третьего сына.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля
По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
Обновлено в 08:16
Футбол
«Уфа» переиграла «Крылья Советов» в матче третьего тура РПЛ
Обновлено в 09:07
Футбол
«Айнтрахт» подписал игрока дортмундской «Боруссии»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Себастьян Роде стал игроком немецкого футбольного клуба «Айнтрахт».
Обновлено в 08:18
Финансы
Банк России повторно снизил ключевую ставку в этом году
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта – до 7,25% годовых. Это второе снижение в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:34
Футбол
«Арсенал» договорился о трансфере Николя Пепе за 80 млн евро
По информации BBC, клубы пришли к соглашению о трансфере игрока за сумму около 80 млн евро. «Арсенал» разобьет выплаты на несколько лет.
Обновлено в 06:21
Политика
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.
Обновлено в 09:57
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Центрально-Африканская Республика (ЦАР) отозвала признание самопровозглашенной республики Косово.
Обновлено в 06:08
Авто
Что означают известные названия моделей авто
Для автомобилей же всегда имело большое значение звучное привлекательное название (если не иметь ввиду рынок СССР, где в разные времена владеть «копейкой» или «шестеркой» было престижно).
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Василиса Володина сравнила отношения в отпуске с ремонтом
Обновлено в 09:46
Спорт
Сборная Италии стала чемпионом мира по водному поло
Мужская сборная Италии по водному поло стала победительницей на чемпионате мира по водным вилам спорта, проходящем в Кванджу.
Обновлено в 08:26
Политика
Трамп порассуждал о вражде с Россией
По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
Обновлено вчера в 18:18
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Инна Чурикова рассказала о причине падения со сцены
Российская актриса Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в московском театре «Русская песня» из-за плохого зрения.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
Очереди образовались на входе в Шереметьево
Очевидцы сообщили об огромных очередях на входе в московский аэропорт Шереметьево, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:26