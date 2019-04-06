Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с ЦСКАГазета.Ru 11:01

Тренерский штаб московского "Спартака" определился со стартовым составом на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА, передает "Советский спорт". Встреча будет проходить на стадионе "Открытие Арена" в Москве.

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с ЦСКА

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