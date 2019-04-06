Футбол

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с ЦСКАГазета.Ru 11:01

Спартак — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
46′
Арнор Сигурдссон
49′
Родриго Бекао
53′
Ильзат Ахметов
55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
62′
Аяз Гулиев
63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
63′
Александр Селихов
Александр Максименко
68′
Георгий Джикия
73′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Тренерский штаб московского "Спартака" определился со стартовым составом на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА, передает "Советский спорт". Встреча будет проходить на стадионе "Открытие Арена" в Москве.
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