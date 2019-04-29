Армия и оружие

Стал известен список военной техники на Параде ПобедыГазета.Ru 04:26

Официальная газета Министерства обороны "Красная звезда" рассказала, какая техника примет участие в параде Победы 9 мая в Москве. По данным издания, по Красной площади пройдет как историческое вооружение, так и современные бронемашины.
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Стал известен список военной техники на Параде Победы

Газета.Ru04:26

Минобороны озвучило список техники и самолетов для парада 9 мая в Москве

РБКвчера в 18:00

Новейший БТР «Бумеранг» замкнет парад Победы на Красной площади

РЕН ТВвчера в 23:38

Раскрыты подробности предстоящего парада Победы в Москве

Lenta.ruвчера в 18:11

Стал известен список военной техники на Параде Победы

Интерфакс00:19

Парад Победы на Красной площади: схема прохождения техники и пролета авиации

ТК Звездавчера в 18:00

В газете «Красная звезда» представлен поpядок прохождения механизированной колонны на параде Победы в Москве

Красная звездавчера в 18:04
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Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

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ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до пяти процентов годовых, следует из сообщения банка.
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Экс-футболист "Зенита", а ныне тренер Академии питерцев Андрей Аршавин рассказал о взаоимоотношениях с другими игроками лондонского "Арсенала", сообщает официальный сайт УЕФА.
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С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
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«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»

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Суд продлил арест фигуранту дела об изнасиловании дознавателя в Уфе

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Ляйсан Утяшева скоро доведет себя до анорексии

Ляйсан Утяшева, продолжающая сбрасывать вес, скоро доведет себя до анорексии.
Обновлено в 03:24
Авто

Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся позже срока

Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся позже запланированного – теперь сроки перенесены на 2020 год.
Обновлено в 01:55
Экономика

В России ограничили отправку денег в ряд стран мира

В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.
Обновлено в 01:00
Музыка

Угрозы поступают дочери Алсу после скандала

Напомним, что после победы Абрамовой разгорелся скандал. Редакторов шоу пользователи обвинили в подтасовке голосов.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

На Шри-Ланке запретили закрывать лица

На Шри-Ланке вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо.
Обновлено в 02:48
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
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В Казани автомобиль сбил женщину с коляской

Автомобиль сбил женщину с коляской, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в результате ребенок выпал из коляски и получил травму.
Обновлено вчера в 10:44
Технологии

Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Футбол

Адвокат Кокорина: странно, что потерпевшие не реагируют на извинения

Обновлено в 02:50
Происшествия

Суд признал отца полковника Захарченко виновным в растрате

Обновлено в 03:36
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В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 02:41
Авто

Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Обновлено в 03:03
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 13:32
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Фанаты «Игры престолов» раскритиковали слишком темный третий эпизод

Обновлено в 03:10
Армия и оружие

Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив

Эсминцы ВМС США William P. Lawrence и Stethem пересекли Тайваньский пролив, который находится между материковой частью Китая и островом Тайвань, передает Reuters.
Обновлено вчера в 21:52
Шоу-бизнес

Пугачева вручила награды проигравшим участникам шоу «Голос. Дети»

Участники телешоу получили по «Золотой звезде Аллы Пугачевой». Эту премию эстрадная исполнительница основала 14 лет назад.
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Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Общество

Столичным застройщикам разрешили размещать офисы продаж на стройплощадках

"Правительство Москвы приняло решение пойти навстречу компаниям-застройщикам, разрешив размещение подобных некапитальных сооружений на стройплощадках", - цитирует пресс-служба заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Обновлено в 04:25
Транспорт

Две станции Сокольнической линии метро Москвы закроют 3 мая

До закрытых станций и обратно пассажиры смогут доехать на бесплатных х автобусах КМ. О вводившихся в марте ограничениях на Сокольнической линии читайте в публикации "Ъ FM".
Обновлено в 04:17
Происшествия

Петербуржец заявил о краже у него иконы XVII века

Обновлено в 03:11
Общество

KFC проводит ребрендинг в России

Входящая в тройку крупнейших игроков на рынке фаст-фуда в России компания KFC объявила о начале проведения ребрендинга.
Обновлено в 02:24
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