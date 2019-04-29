Армия и оружие
Стал известен список военной техники на Параде ПобедыГазета.Ru 04:26
Официальная газета Министерства обороны "Красная звезда" рассказала, какая техника примет участие в параде Победы 9 мая в Москве. По данным издания, по Красной площади пройдет как историческое вооружение, так и современные бронемашины.
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В газете «Красная звезда» представлен поpядок прохождения механизированной колонны на параде Победы в Москве
Красная звездавчера в 18:04
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С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
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Обновлено в 02:48
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Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
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В Казани автомобиль сбил женщину с коляской
Автомобиль сбил женщину с коляской, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в результате ребенок выпал из коляски и получил травму.
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Обновлено в 04:25
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В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
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Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 13:32
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Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив
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Обновлено вчера в 21:52
Шоу-бизнес
Пугачева вручила награды проигравшим участникам шоу «Голос. Дети»
Участники телешоу получили по «Золотой звезде Аллы Пугачевой». Эту премию эстрадная исполнительница основала 14 лет назад.
Обновлено вчера в 04:14
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Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
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Обновлено в 04:25
Транспорт
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До закрытых станций и обратно пассажиры смогут доехать на бесплатных х автобусах КМ. О вводившихся в марте ограничениях на Сокольнической линии читайте в публикации "Ъ FM".
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Обновлено в 03:11
Общество
KFC проводит ребрендинг в России
Входящая в тройку крупнейших игроков на рынке фаст-фуда в России компания KFC объявила о начале проведения ребрендинга.
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