Стал известен список военной техники на Параде ПобедыГазета.Ru 04:26

Официальная газета Министерства обороны "Красная звезда" рассказала, какая техника примет участие в параде Победы 9 мая в Москве. По данным издания, по Красной площади пройдет как историческое вооружение, так и современные бронемашины.

Стал известен список военной техники на Параде Победы

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