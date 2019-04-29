Армия и оружие

Стал известен список военной техники на Параде ПобедыГазета.Ru 04:26

Официальная газета Министерства обороны "Красная звезда" рассказала, какая техника примет участие в параде Победы 9 мая в Москве. По данным издания, по Красной площади пройдет как историческое вооружение, так и современные бронемашины.
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Стал известен список военной техники на Параде Победы

Газета.Ru04:26

Минобороны озвучило список техники и самолетов для парада 9 мая в Москве

РБКвчера в 18:00

Новейший БТР «Бумеранг» замкнет парад Победы на Красной площади

РЕН ТВвчера в 23:38

МО РФ опубликовало список военной техники для парада Победы

ФАНвчера в 20:06

Раскрыты подробности предстоящего парада Победы в Москве

Lenta.ruвчера в 18:11

Стал известен список военной техники на Параде Победы

Интерфакс00:19

Поpядок прохождения мехколонны на Красной площади

Красная звездавчера в 18:04
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Президент России Владимир Путин порекомендовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому начать отстаивать права человека с грузин, например, с Михаила Саакашвили, передает ТАСС.
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В Белоруссии сообщили о продолжающихся поставках некачественной нефти

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Армия и оружие

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Киргизия безвозмездно получила от России новую партию вертолетов и бронетанковой техники общей стоимостью более 385 млн рублей.
Обновлено в 06:19
Здоровье

Руководство поликлиники в Серове отстранили от работы после жалоб врачей на зарплаты

В поликлинике при Серовской городской детской больнице отстранили от работы руководство после жалобы врачей на то, что они получают зарплату около 11 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 06:01
Спорт

Российская самбистка сломала в драке нос сопернице

Самбисток пришлось разнимать зрителям. В итоге Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом носа.
Обновлено в 07:24
Музыка

Победу дочери Алсу на шоу «Голос» назвали позором

Негативные комментарии с оценками шоу появились на страницах соцсетей многих звезд российской эстрады, а наставники призвали провести проверку подсчета голосов.
Обновлено 27 апреля в 14:21
Происшествия

В Петербурге медики скорой оставили тело мужчины на детской площадке

Петербургские медики бросили тело мужчины на детской площадке. Около мертвеца три с лишним часа играли дети.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Футбол

Роман Широков покинул пост спортивного директора «Динамо»

Бывший полузащитник сборной Росси Роман Широков покинул пост спортивного директора московского "Динамо".
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Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Происшествия

На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено 27 апреля в 04:05
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Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
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Происшествия

Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
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Экономика

Срыв сроков строительства ЦКАД обойдется РФ почти в 20 млрд рублей

Как отмечается, средства пойдут на возмещение концессионерам срыва сроков строительства кольцевой дороги.
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Политика

Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява

Президент Индонезии Джоко Видодо решил сменить местоположение столицы страны Джакарты, которая сейчас находится на острове Ява.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Замдиректора ФСИН России оставили под стражей

Замдиректора ФСИН России Николая Баринова оставили под стражей, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 29 апреля.
Обновлено в 06:10
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Посол РФ рассказал о «личной химии» между Путиным и Ким Чен Ыном

Обновлено в 07:35
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Диетологи назвали пять самых полезных перекусов

Как известно, правильные перекусы в течение дня предотвращают переедание и позволяют быстрее отвыкнуть от вредной пищи.
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Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову

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Отечественный автопроизводитель проводит отзывную кампанию битопливных машин Lada Vesta CNG из-за возможного несоответствия «заглохание двигателя».
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В ЕКА разработали маркеры для упрощения стыковки со спутниками

Специалисты венгерской компании Admatis разработали маркеры для космических аппаратов, которые упростят будущую работу по утилизации орбитального мусора.
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