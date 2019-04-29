Армия и оружие
Стал известен список военной техники на Параде ПобедыГазета.Ru 04:26
Официальная газета Министерства обороны "Красная звезда" рассказала, какая техника примет участие в параде Победы 9 мая в Москве. По данным издания, по Красной площади пройдет как историческое вооружение, так и современные бронемашины.
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Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили
Президент России Владимир Путин порекомендовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому начать отстаивать права человека с грузин, например, с Михаила Саакашвили, передает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»
В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
Британка лишилась миллионов из-за любви к Джейсону Стэйтему
Жительница Великобритании рассказала, как лишилась большой суммы денег из-за того, что поверила онлайн-мошеннику, представившемуся ей Джейсоном Стэйтемом.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Прощание с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой завершилось в московском Малом театре, где она прослужила более полувека.
Обновлено в 06:48
Политика
Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Россия подарила Киргизии военной техники на сотни миллионов
Киргизия безвозмездно получила от России новую партию вертолетов и бронетанковой техники общей стоимостью более 385 млн рублей.
Обновлено в 06:19
Здоровье
Руководство поликлиники в Серове отстранили от работы после жалоб врачей на зарплаты
В поликлинике при Серовской городской детской больнице отстранили от работы руководство после жалобы врачей на то, что они получают зарплату около 11 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 06:01
Спорт
Российская самбистка сломала в драке нос сопернице
Самбисток пришлось разнимать зрителям. В итоге Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом носа.
Обновлено в 07:24
Музыка
Победу дочери Алсу на шоу «Голос» назвали позором
Негативные комментарии с оценками шоу появились на страницах соцсетей многих звезд российской эстрады, а наставники призвали провести проверку подсчета голосов.
Обновлено 27 апреля в 14:21
Происшествия
В Петербурге медики скорой оставили тело мужчины на детской площадке
Петербургские медики бросили тело мужчины на детской площадке. Около мертвеца три с лишним часа играли дети.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Футбол
Роман Широков покинул пост спортивного директора «Динамо»
Бывший полузащитник сборной Росси Роман Широков покинул пост спортивного директора московского "Динамо".
Обновлено в 07:20
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено 27 апреля в 04:05
Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»
Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием
Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Экономика
Срыв сроков строительства ЦКАД обойдется РФ почти в 20 млрд рублей
Как отмечается, средства пойдут на возмещение концессионерам срыва сроков строительства кольцевой дороги.
Обновлено в 06:31
Политика
Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява
Президент Индонезии Джоко Видодо решил сменить местоположение столицы страны Джакарты, которая сейчас находится на острове Ява.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Замдиректора ФСИН России оставили под стражей
Замдиректора ФСИН России Николая Баринова оставили под стражей, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 29 апреля.
Обновлено в 06:10
Общество
Диетологи назвали пять самых полезных перекусов
Как известно, правильные перекусы в течение дня предотвращают переедание и позволяют быстрее отвыкнуть от вредной пищи.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову
Обновлено в 07:13
Кино
ФАС рассмотрит жалобу на перенос показа премьеры «Мстителей»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила жалобу от гражданина РФ на перенос премьеры фильма «Мстители: Финал» в кинотеатрах.
Обновлено в 04:25
Авто
АвтоВАЗ отзывает седаны Lada Vesta CNG из-за глохнущего мотора
Отечественный автопроизводитель проводит отзывную кампанию битопливных машин Lada Vesta CNG из-за возможного несоответствия «заглохание двигателя».
Обновлено в 01:23
Космос
В ЕКА разработали маркеры для упрощения стыковки со спутниками
Специалисты венгерской компании Admatis разработали маркеры для космических аппаратов, которые упростят будущую работу по утилизации орбитального мусора.
Обновлено вчера в 05:48
Гаджеты
Xiaomi удалила спорный рекламный ролик Xiaomi Mi 9 SE с эротическим подтекстом
Недавно официальный канал Xiaomi Malaysia в Twitter опубликовал короткий рекламный ролик смартфона Xiaomi Mi 9 SE, который вызвал бурное обсуждение в Сети из-за своего эротического подтекста.
Обновлено в 04:17