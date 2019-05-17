Футбол

Стал известен список претендентов на лучший гол сезона АПЛНева Спорт 03:48

Английская премьер-лига назвала список номинантов, претендующих на награду за лучший гол сезона-2018/19. Победителя определят при помощи голосования из числа игроков, чьи голы стали лучшими за предыдущие месяцы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стал известен список претендентов на лучший гол сезона АПЛ

Нева Спорт03:48

Компани и Азар — в числе претендентов на звание автора лучшего гола сезона в АПЛ

Чемпионат03:41

Компани, Азар и еще восемь претендентов на звание автора лучшего гола сезона в АПЛ

Спорт-Экспресс01:20

АПЛ объявила список номинантов на лучший гол сезона

Sportbox.RU02:21

Стали известны номинанты на звание автора лучшего гола чемпионата Англии

Газета.Ru02:13

АПЛ объявила список номинантов на лучший гол сезона

Матч ТВ02:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 04:04, Ашберн
Космос

Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле

Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.
Обновлено вчера в 15:55
Армия и оружие

Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Идлибе

По данным центра, жители населенного пункта Серакаб сообщили, что террористы свозят в районе химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде

Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Глава МИД Турции заявил о готовности страны принять С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова принять российские ракетные комплексы С-400 в любой момент.
Обновлено в 02:54
Политика

FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста

Обновлено в 02:31
Происшествия

В Саратовской области банда незаконно обналичила 1 млрд рублей

За оказываемые услуги злоумышленники получили комиссию в более чем 9 млн рублей, общая сумма, которую удалось вывести - около миллиарда.
Обновлено в 02:56
Экономика

Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ

В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Авто

BMW выпустит юбилейный BMW M5 Edition 35 Years

Известно, что в США будет отправлено всего 35 экземпляров из 350 BMW M5 Edition 35 Years / Начальная цена модели стартует с отметки в 128995 долларов США.
Обновлено в 00:37
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:25
Энергетика

«Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через Украину

Ранее в мае глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 02:44
Политика

Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в гордуме

Опрос о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге будет предварительно обсуждён в гордуме.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Общество

Прощание с Сергеем Доренко началось в столице

В столице прощаются с Сергеем Доренко, умершим на 60-м году жизни. Церемония проходит на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие

В России разрабатывают новую штурмовую винтовку

Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков в беседе с РИА Новости рассказал, что в России ведётся разработка новой штурмовой винтовки.
Обновлено в 02:41
Политика

Глава оперативного управления МВД уходит в отставку

Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей

Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Экономика

ЦБ обеспокоил рост розничных кредитов

ЦБ насторожил рост розничного кредитования.
Обновлено в 03:12
Авто

Chevrolet Orlando, Tracker и Cruze получили гарантию на 8 лет или 160 тысяч км

Обновлено в 01:09
Религия

Иван Ургант спел песню о протестах в Екатеринбурге

Обновлено в 03:18
Хоккей

«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 22:44
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

В Белоруссии похитили и убили лейтенанта милиции

Обновлено в 01:55
Происшествия

У российских покупателей автозапчастей похитили полмиллиарда рублей

МВД задержало трех мошенников, обманувших более двух тысяч россиян на полмиллиарда рублей на поставках автозапчастей.
Обновлено в 02:46
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Общество

На большей части России любительская рыбалка осуществляется бесплатно

На всей остальной территории любительская рыбалка осуществляется без запретных участков свободно и бесплатно, но с соблюдением правил рыболовства.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено вчера в 11:14
Политика

Замглавы администрации президента Порошенко подал в отставку

Заместитель главы администрации президента Украины по вопросам внешней политики Константин Елисеев подал в отставку, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:25
Хоккей

Игорь Ожиганов подписал контракт с «Ак Барсом»

«Ак Барс» подписал контракт с защитником Игорем Ожигановым, информирует официальный сайт казанского клуба.
Обновлено в 03:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дэниел Старридж
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Англии. В основном он играет на позиции центрального нападающего, но в «Челси» и «Ливерпуле» его использовали на правом фланге в качестве вингера. Это давало ему возможность действовать из глубины поля, обыгрывая оппонентов на привычной для себя высокой скорости, а также смещаться к центру штрафной площади соперника и наносить удары по воротам c левой ноги. Обладатель «золотого дубля» в составе «Челси» в сезоне 2009/10, когда были выиграны Премьер-лига и Кубок Англии. В 2012 году стал в составе «Челси» победителем Лиги чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Венсан Компани
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, защитник. Капитан английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Бельгии. Один из самых молодых футболистов в истории сборной Бельгии - дебютировал в национальной команде в феврале 2004 года в 17-летнем возрасте.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное