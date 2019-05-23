Футбол
Черчесов объявил состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020РБК 05:18
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав национальной команды на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино и Кипра. Список из 30 футболистов опубликован на официальном сайте РФС.
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