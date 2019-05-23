Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и КипромРоссийская газета 05:10

Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром

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