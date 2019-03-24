Футбол

Стал известен состав сборной России на игру с КазахстаномВести.Ru 08:49

Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав команды на игру отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с футболистами Казахстана. Как и в игре с бельгийцами, ворота россиян будет защищать вратарь московского "Локомотива" Маринато Гильерме.
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Меркель выйдет в стартовом составе Казахстана на матч с Россией

Спорт-Экспресс08:45

Казахстан — Россия: Гилерме, Дзюба и Ионов — в старте гостей

Чемпионат08:41

Газинский и Ионов — в старте сборной России на матч с Казахстаном

Матч ТВ08:39

Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Казахстаном

Sport24.ru08:35

Семенов и Ахметов в основе: названы составы на матч Казахстан - Россия

РИА Новости08:52

Четыре защитника, Ионов, Оздоев и Дзюба впереди. Новые фамилии в составе сборной России на матч с Казахстаном

Спорт день за днем08:53

Казахстан – Россия. Прямой эфир и текстовая трансляция начнутся в 17:00. Оздоев, Ионов и Семенов сыграют с первых минут

Sports.ru08:45
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Алина Загитова впервые упала на чемпионате мира – кадры

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Более 13 тыс. человек приняли участие в акции «Ночь театров» в Москве

Более 13 тыс. человек приняли участие в акции "Ночь театров", которая прошла в Москве в ночь на 24 марта в рамках IV Московского культурного форума.
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НАТО назвало бомбардировки Югославии необходимыми и легитимными

Ранее в постоянном представительстве России при НАТО сказали, что Запад не усвоил урок трагедии в Югославии.
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Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.
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Происшествия

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В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
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Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
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Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки

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Российский экстремал Олег Резанов совершил прыжок с парашютом с высоты 4,1 тыс. м при низких температурах воздуха и с минимальным количеством одежды.
Обновлено в 08:21
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Магнитная буря началась на Земле

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Россиянин погиб в результате взрыва в квартире в одном из многоэтажных домов в Киеве.
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Британский министр: отставка Мэй не решит вопросы по Brexit

Возможная отставка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не поможет решить вопросы, связанные с Brexit.
Обновлено в 06:55
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Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро призналась, что чувствует себя русской.
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Владимир Драчев: «Предложил Бергеру стать тренером сборной по технике»

Возможны варианты добавки в тренерский состав — усилить специалистами по стрельбе, по технике, — сказал Драчев в эфире «Матч ТВ».
Обновлено в 08:45
Футбол

«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»

Мадридский "Реал" узнал, что необходимо для перехода в стан клуба нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт".
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Пролеты железнодорожной части Крымского моста соединили над Керченским проливом, сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр моста.
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В Израиле умер разведчик Рафаэль Эйтан, захвативший нациста Эйхмана

В Израиле в возрасте 92 лет скончался Рафаэль Эйтан - один из создателей израильской разведки, принимавший активное участие в операции по захвату нацистского преступника Адольфа Эйхмана.
Обновлено в 05:50
Политика

КПП «Золотое» открыт в Донбассе

Государственная пограничная служба Украины заявила, что через КПП «Золотое» в Луганской области восстановлен пропуск лиц и транспортных средств.
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Генпрокурор Украины может уйти в отставку из-за слов о после США

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве.
Обновлено вчера в 16:39
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Посол США призвала украинцев пойти на выборы президента

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В Испании задержали пожилых грабителей банков

Сотрудники испанской полиции задержали двух пожилых мужчин, грабивших банки в Барселоне, передает РИА Новости.
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Челябинскому экс-омбудсмену предъявили обвинение по «фермерскому делу»

В Челябинске предъявили обвинение бывшему уполномоченному по правам человека в регионе Алексею Севастьянову.
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Садовничий назвал приоритеты науки на следующее десятилетие

Приоритетными задачами человечества на ближайшие десять лет станут изучение мозга и Мирового океана, а также освоение космоса.
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Точка невозврата в статусе Донбасса пройдена, заявила Поклонская

"Уверена, что точка невозврата в вопросе территориальной принадлежности Донбасса пройдена", — сказала собеседница агентства.
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По меньшей мере 21 человек был доставлен в больницу в сирийской провинции Хама с признаками отравления ядовитым газом.
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