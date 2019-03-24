Футбол
Стал известен состав сборной России на игру с КазахстаномВести.Ru 08:49
Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав команды на игру отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с футболистами Казахстана. Как и в игре с бельгийцами, ворота россиян будет защищать вратарь московского "Локомотива" Маринато Гильерме.
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