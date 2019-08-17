Футбол
Стал известен состав «Зенита» на матч с «Ахматом»Евро-футбол.ру 10:48
Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч шестого тура Премьер-лиги против "Ахмата".
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 17:13, Ашберн
Футбол
Семак: не знаю ни о какой второй карточке Ракицкому
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию, что защитник команды Ярослав Ракицкий был удалён в концовке домашнего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:0). Ракицкий получил жёлтую карточку на 4-й добавленной ко второму тайму минуте.
Обновлено в 15:38
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Мецу» в чемпионате Франции
"Монако" потерпел гостевое поражение от "Меца" в матче второго тура чемпионата Франции по футболу.
Обновлено в 16:38
Происшествия
Полиция в Брюсселе начала проверку больницы на взрывчатку из-за звонка
Полиция проверяет брюссельскую клинику Святого Иоанна на предмет возможного нахождения там взрывчатого вещества.
Обновлено в 16:55
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Игры
Первая альфа нового Microsoft Flight Simulator выйдет в сентябре
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России пилотам А321
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Сотрудники Росгвардии оказали помощь иностранцу в центре Москвы
Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь иностранному туристу, который упал и ударился головой на площади Революции в центре Москвы.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
155-ю годовщину отметит Западный военный округ
В Санкт-Петербурге пройдет праздновании 155-й годовщины создания Западного военного округа. Мероприятие состоится 22 августа.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Американские СМИ написали об игнорировании российского самолета-разведчика над США
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено в 08:24
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Культура
В Петергофе пройдет осенний праздник фонтанов
Обновлено в 10:36
Происшествия
МАК начал расшифровку черных ящиков А321
Обновлено вчера в 05:37
Шоу-бизнес
Певица Наталья Ветлицкая отпраздновала свой юбилей
Певица Наталья Ветлицкая в субботу, 17 августа, празднует свой юбилей. Звезде 90-х исполняется 55 лет.
Обновлено в 10:27
Общество
Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет
В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.
Обновлено вчера в 07:45
Шоу-бизнес
Алена Водонаева рассказала поклонникам о доме мечты в Хамовниках
Алена Водонаева недавно шокировала поклонников решением продать квартиру и загородный дом.
Обновлено в 06:25
Политика
Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
Обновлено в 11:26
Политика
Провокации на незаконных митингах координируют западные политтехнологи
Политолог Сергей Марков убежден, что тактика организации незаконных оппозиционных митингов в Москве отработана западными специалистами.
Обновлено в 15:28
Футбол
«Неплохо для толстяка». Лукаку показал свой пресс
Обновлено в 16:14
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Игры
Apple начала тестировать Apple Arcade среди сотрудников
Журналистам из 9To5Mac удалось его протестировать. Сейчас компания запустила тестирование Apple Arcade среди сотрудников.
Обновлено в 13:22
Футбол
Алаба намекнул на уход из «Баварии» в 2020 году
Защитник «Баварии» Давид Алаба не исключил вероятность смены клуба в 2020 году.
Обновлено в 16:47
Кино
Луди Линь сыграет Лю Кана в экранизации «Mortal Kombat»
Популярная во всем мире серия видеоигр «Mortal Kombat» основная на файтинге с поединками один на один.
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Завершились пятые Армейские международные игры
Обновлено в 03:40
Хоккей
«Барыс» проиграл швейцарскому «Цугу» в контрольном матче
Представитель КХЛ «Барыс» уступил в товарищеском матче швейцарскому клубу «Цуг».
Обновлено в 15:50
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено в 07:53