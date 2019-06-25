Стал известен состав «Спартака» на сборе в АвстрииSportbox.RU 11:22

Напомним, что защитник Сальваторе Боккетти остался в Москве и тренируется индивидуально. «Спартак» примет участие в Кубке Париматч Премьер, который стартует 26 июня в Австрии. Вместе с красно-белыми на турнире выступят ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Стал известен состав «Спартака» на сборе в Австрии

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