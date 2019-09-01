Футбол

Газета.RuГазета.RuСпартак — Зенит 0:1

Спартак — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
3′
Айртон Дантас
15′
27′
Магомед Оздоев
41′
Юрий Жирков
44′
Эмильяно Ариэль Ригони
46′
Эмильяно Ариэль Ригони
Александр Ерохин
54′
Юрий Жирков
61′
Бранислав Иванович
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
64′
66′
Дуглас Сантос
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
74′
76′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
83′
85′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
Петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Юрий Жирков.
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