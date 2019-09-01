Футбол
RT на русскомСтал известен состав «Спартака» на матч с «Зенитом» в РПЛ
Аяз Гулиев
|3′
Айртон Дантас
|15′
|27′
Магомед Оздоев
|41′
Юрий Жирков
|44′
Эмильяно Ариэль Ригони
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
23
Ларссон
47
Зобнин
8
Тил
7
Гулиев
10
Бакаев
20
Шюррле
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
10
Ригони
27
Оздоев
5
Барриос
18
Жирков
7
Азмун
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Московский «Спартак» объявил состав на матч с санкт-петербургским «Зенитом» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на официальной странице клуба в Twitter.
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