Московский «Спартак» объявил состав на матч с санкт-петербургским «Зенитом» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на официальной странице клуба в Twitter.

Стал известен состав «Спартака» на матч с «Зенитом» в РПЛ

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