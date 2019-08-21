Футбол

Олимпиакос — Краснодар 0:0 (1-й тайм)RT на русском 14:09

Олимпиакос — Краснодар
0 – 0
1-й тайм
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион Караискакис
Олимпиакос
Расстановка 4‑3‑3
1
Са
  
14
Элабделлауи
  
20
Мерья
  
3
Семеду
  
21
Цимикас
  
5
Бухалакис
  
28
Вальбуэна
  
8
дос Сантос
  
19
Масурас
  
9
Герреро
  
10
Поденсе
  
39
Сафонов
  
98
Петров
  
5
Спаич
  
3
Фьоулюсон
  
6
Рамирес
  
7
Кабелла
  
77
Камболов
  
52
Вильена
  
10
Вандерсон
  
33
Берг
  
21
Намли
  
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Российский футбольный клуб «Краснодар» определился со стартовым составом на первый матч плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом».
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