Футбол
Стал известен самый дорогой футбольный клуб в миреSputnik Абхазия 11:30
По оценке аналитиков компании Brand Finance, самым дорогим футбольным клубом сейчас является мадридский "Реал", бренд которого стоит 1,6 миллиарда евро, сообщает РИА Новости.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 18:53, Ашберн
Музыка
Определились все финалисты «Евровидения-2019»
Ранее были названы победители первого полуфинала. Победитель конкурса будет объявлен 18 мая.
Обновлено в 17:08
Интернет
Павел Дуров очень сильно раскритиковал WhatsApp
Обновлено в 05:01
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:28
Наука
На Гавайских островах обнаружены кораллы, способные пережить глобальное потепление
Залив Канеэ расположен на восточном берегу гавайского острова Оаху.
Обновлено в 07:15
Политика
США ввели санкции против чеченского спецназа
США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
Обновлено в 13:55
Футбол
Президент «Урала» оценил инцидент с Ильиным в полуфинале Кубка России
После ответного матча 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» между футболистами Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым произошёл конфликт.
Обновлено в 15:41
Политика
Об остатках грязной нефти в «Дружбе» рассказали в РФ
Обновлено в 14:17
Политика
Суд в США отправил под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг
Суд штата Вирджиния постановил вновь взять под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, повторно отказавшуюся ответить на вопросы жюри присяжных по делу, касающемуся этой организации и ее основателя Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 17:03
Гаджеты
Asus презентовала смартфон с поворотной камерой
Обновлено в 14:31
Футбол
Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на 50 млн евро
Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Сербии Лука Йович подписал пятилетний контракт с мадридским "Реалом".
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Бывшая жена 88-летнего Краско сообщила о беременности
В прошлом году Краско развелся со своей 29-летней супругой Натальей Шевель и вернулся к Вяль, на которой он был женат с 2001 по 2011 год.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Неизвестный напал на школьника и ударил его головой об стену
Жертва не растерялась и укусила нападавшего за кисть. В гневе тот ударил школьника головой о стену ближайшего здания.
Обновлено в 16:16
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей
Обновлено вчера в 00:46
Политика
Владимир Путин встретится с участниками медифорума ОНФ в Сочи
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с участниками медиафорума ОНФ в Сочи 16 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Игры
В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа
Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Обновлено в 09:46
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился самолет
Из-за аварии некоторые рейсы перенаправили во второй аэропорт Дубая Dubai World Central.
Обновлено в 14:29
Наука
Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 21:53
Общество
Минкульт назвал зарплаты руководителей театров и музеев
Министерство культуры России обнародовало зарплаты руководителей государственных музеев и театров, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 02:44
Общество
Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни
Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".
Обновлено в 01:54
Авто
Появились первые шпионские снимки спортивной версии Lynk&Co 03+
На днях китайские СМИ опубликовали шпионские снимки новой модели Lynk&Co 03+, дебют которой состоится 1 июня 2019 года.
Обновлено в 08:15
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Политика
Вакарчук заявил о создании своей партии на Украине
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук объявил о создании политической партии и начале подготовки к парламентским выборам на Украине.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
В проекте подлодок «Ясень-М» выявили ряд конструктивных недостатков
Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Обновлено в 09:24
Политика
Пушков ответил на отказ Климкина от участия в заседании Совета Европы
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ министра иностранных дел Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы.
Обновлено в 18:38
Политика
Путин поручил учредить День географа
Президент Владимир Путин поручил правительству учредить День географа, который будет отмечаться 18 августа, а также разработать проект указа об установлении звания «Заслуженный географ», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 12:59