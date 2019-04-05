Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов ПорошенкоRT на русском 03:20
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
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Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите
Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Кино
Джаред Лето поделился кадрами фильма Marvel про вампира Морибуса
Американский актер Джаред Лето опубликовал в своем инстаграме первые кадры из фильма "Морибус, живой вампир".
Обновлено в 07:13
Экономика
Годовая инфляция в РФ в марте ускорилась до 5,3%
Годовая инфляция в РФ в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:23
Футбол
Гаттузо рассказал о своем будущем в «Милане»
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо рассказал о своем будущем в итальянском клубе. У меня все еще есть двухлетний контракт.
Обновлено в 09:17
Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено вчера в 04:36
Общество
Свердловский суд обязал россиянку отдать дочь отцу-итальянцу
В Екатеринбурге Свердловский областной суд обязал местную жительницу отдать свою дочь гражданину Италии, приходящемуся девочке отцом.
Обновлено в 10:15
Общество
В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права
Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Общество
Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России
Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора
Справка "РГ" Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, с июля - в восьми муниципалитетах Краснодарского края.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
НАТО начинает учения в Черном море
Обновлено в 08:24
Происшествия
Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода
Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Гаджеты
Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi
Причиной разрыва с белорусскими сетями салонов связи стал недавний скандал.
Обновлено в 09:59
Политика
В Венесуэле снова ждут российских военных
Заместитель главы МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил «Интерфаксу», что прибывшие в страну российские «военные специалисты» будут находиться в ней «столько, сколько потребуется», «наверняка прибудут новые миссии, но всё это в рамках тех соглашений, которые уже существуют в сфере безопасности».
Обновлено в 03:50
Политика
Лавров примет участие в Совете глав МИД стран СНГ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в пятницу в Москве рассмотрит с коллегами из стран СНГ взаимодействие в рамках Содружества, а также встретится с главами МИД Азербайджана, Белоруссии и Туркменистана.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
В московском суде произошла массовая драка
В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.
Обновлено в 08:40
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено вчера в 10:52
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда
Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приобстановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Происшествия
На стройплощадке у станции метро «Проспект Славы» упал автокран
Днём в пятницу, 5 апреля, опрокинулся кран, участвовавший в возведении пешеходного перехода у строящейся станции метро «Проспект Славы».
Обновлено в 09:45
Происшествия
На базе морской авиации в США произошла стрельба
В результате стрельбы на авиабазе в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния ранен один человек.
Обновлено в 09:42
Гаджеты
Bloomberg: Amazon выпустит свой аналог беспроводных наушников AirPods
Компания Amazon готовится представить на рынке беспроводные наушники с доступом к голосовому помощнику Alexa.
Обновлено в 07:33
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта
Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Назван источник заражения гепатитом 150 онкобольных детей
Роспотребнадзор полагает, что заражение произошло от одного ребенка Специалисты НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора нашли предполагаемый источник заражения гепатитом С 150 детей с онкологией, проходящих лечение в Амурской областной детской клинической больнице, сообщает "Ъ".
Обновлено в 04:21
Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Политика
Кремль отреагировал на призыв Трампа снизить траты на оружие
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что США, России и Китаю нужно договориться и снизить траты на вооружение.
Обновлено в 06:26
Политика
Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2»
Ранее Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила.
Обновлено в 09:00
Кино
В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»
В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03