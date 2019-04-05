Политика

Стал известен результат экспресс-теста анализов ПорошенкоRT на русском 03:20

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
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Анализ не выявил алкоголь в крови Порошенко

РИА Новости09:42

В анализах Порошенко не обнаружили алкоголь

РБК09:15

Обнародованы результаты анализов Порошенко

Газета.Ru03:27

Порошенко оказался «чист»

Lenta.ru04:03

Экспресс-тест не выявил алкоголь и наркотики в крови Порошенко

Life.ru03:39

Первые тесты не выявили наркотиков в организме Порошенко

Известия04:03

Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

RT на русском03:20
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Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите

Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Кино

Джаред Лето поделился кадрами фильма Marvel про вампира Морибуса

Американский актер Джаред Лето опубликовал в своем инстаграме первые кадры из фильма "Морибус, живой вампир".
Обновлено в 07:13
Экономика

Годовая инфляция в РФ в марте ускорилась до 5,3%

Годовая инфляция в РФ в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:23
Футбол

Гаттузо рассказал о своем будущем в «Милане»

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо рассказал о своем будущем в итальянском клубе. У меня все еще есть двухлетний контракт.
Обновлено в 09:17
Авто

Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей

Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено вчера в 04:36
Общество

Свердловский суд обязал россиянку отдать дочь отцу-итальянцу

В Екатеринбурге Свердловский областной суд обязал местную жительницу отдать свою дочь гражданину Италии, приходящемуся девочке отцом.
Обновлено в 10:15
Общество

В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права

Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Общество

Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России

Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Общество

Крым отказался от введения курортного сбора

Справка "РГ" Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, с июля - в восьми муниципалитетах Краснодарского края.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие

НАТО начинает учения в Черном море

Обновлено в 08:24
Происшествия

Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода

Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Гаджеты

Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi

Причиной разрыва с белорусскими сетями салонов связи стал недавний скандал.
Обновлено в 09:59
Политика

В Венесуэле снова ждут российских военных

Заместитель главы МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил «Интерфаксу», что прибывшие в страну российские «военные специалисты» будут находиться в ней «столько, сколько потребуется», «наверняка прибудут новые миссии, но всё это в рамках тех соглашений, которые уже существуют в сфере безопасности».
Обновлено в 03:50
Политика

Лавров примет участие в Совете глав МИД стран СНГ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в пятницу в Москве рассмотрит с коллегами из стран СНГ взаимодействие в рамках Содружества, а также встретится с главами МИД Азербайджана, Белоруссии и Туркменистана.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

В московском суде произошла массовая драка

В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.
Обновлено в 08:40
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Авто

Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками

Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено вчера в 10:52
Армия и оружие

В Ливии остановили наступление Хафтара

В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Общество

Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда

Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приобстановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Происшествия

В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

Обновлено в 06:58
Происшествия

На стройплощадке у станции метро «Проспект Славы» упал автокран

Днём в пятницу, 5 апреля, опрокинулся кран, участвовавший в возведении пешеходного перехода у строящейся станции метро «Проспект Славы».
Обновлено в 09:45
Происшествия

На базе морской авиации в США произошла стрельба

В результате стрельбы на авиабазе в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния ранен один человек.
Обновлено в 09:42
Гаджеты

Bloomberg: Amazon выпустит свой аналог беспроводных наушников AirPods

Компания Amazon готовится представить на рынке беспроводные наушники с доступом к голосовому помощнику Alexa.
Обновлено в 07:33
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта

Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Назван источник заражения гепатитом 150 онкобольных детей

Роспотребнадзор полагает, что заражение произошло от одного ребенка Специалисты НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора нашли предполагаемый источник заражения гепатитом С 150 детей с онкологией, проходящих лечение в Амурской областной детской клинической больнице, сообщает "Ъ".
Обновлено в 04:21
Общество

Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени

Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Политика

Кремль отреагировал на призыв Трампа снизить траты на оружие

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что США, России и Китаю нужно договориться и снизить траты на вооружение.
Обновлено в 06:26
Политика

Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2»

Ранее Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила.
Обновлено в 09:00
Кино

В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»

В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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