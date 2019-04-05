Политика

Стал известен результат экспресс-теста анализов ПорошенкоRT на русском 03:20

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
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Врач рассказал, мог ли Порошенко обмануть тест на алкоголь и наркотики

Life.ru07:10

В анализах Порошенко не нашли следов наркотиков

РБК04:17

Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

RT на русском03:20

Порошенко оказался «чист»

Lenta.ru04:03

Быстрый тест не выявил психоактивных веществ в организме Порошенко

РИА Новости03:40

Обнародованы результаты анализов Порошенко

Газета.Ru03:27

Первые тесты не выявили наркотиков в организме Порошенко

Известия04:03
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Политика

Анализ крови на наркотики у Зеленского взял актер из «Сватов»

Обновлено в 06:26
Футбол

Игроки «Челси» посетили ночной клуб перед матчем с «Вест Хэмом»

Игроки английского футбольного клуба «Челси» посетили ночной клуб в преддверии матча чемпионата Англии.
Обновлено в 06:20
Хоккей

Хоккеист Кучеров побил очередной рекорд НХЛ

Обновлено в 03:06
Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

Вариант отказа от доллара в королевстве обсуждают уже несколько месяцев, отмечают источники агентства.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Названы последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии авиалайнера

Обновлено в 02:59
Политика

В Кремле оценили данные Росстата о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с докладом Росстата относительно того, что треть российских семей не в состоянии купить себе новую пару сезонной обуви.
Обновлено в 06:43
Энергетика

Белоруссия намерена повысить тариф на прокачку нефти из России на 23%

Белоруссия уведомила "Транснефть" о намерении повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23%, сообщил журналистам глава компании Николай Токарев.
Обновлено в 07:10
Космос

Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие

В бундестаге предложили распустить НАТО

НАТО представляет значительную угрозу мировой безопасности, используя свои силы для защиты «имперских интересов», поэтому альянс следует распустить.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес

Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети

Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
Политика

Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля

Израильский танк, в котором находились военнослужащие Цви Фельдман, Иегуда Кац и Захария Баумель был захвачен в бою у деревни Султан-Яакуб в Ливане войсками Сирии в 80-х годах прошлого столетия во время Первой ливанской войны, с тех пор в Израиле их считали пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 06:02
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Общество

Крым отказался от введения курортного сбора в 2019 году

Обновлено в 06:38
Недвижимость

Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Футбол

Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданы

Обновлено в 06:54
Общество

ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение

По данным издания, на разработку новых правил по приему теоретических экзаменов может уйти два года.
Обновлено в 03:56
Политика

Порошенко предложил Зеленскому темы для дебатов

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко, который все еще правит республикой, заявил, что дебаты с главным фаворитом выборов Владимиром Зеленским должны пройти в три этапа.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Авто

Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины

В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено вчера в 08:35
Авто

Mercedes-Benz в перспективе может расширить производство в России

Завод Mercedes-Benz в Подмосковье рассчитан на производство 25 тыс. машин в год.
Обновлено вчера в 10:02
Транспорт

В Москву вернулись дачные пробки

Повторение ситуации стоит ждать в воскресенье, но тогда пробки уже будут формироваться в обратном направлении.
Обновлено в 05:41
Политика

Мантуров назвал срок для решения судьбы заводов Ford в России

Судьба заводов Ford в России решится в течении месяца-двух, среди интересантов корейская Hyundai, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 06:07
Политика

В Кремле отреагировали на призыв Трампа снизить траты на оружие

Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю договориться и снизить траты на вооружения заслуживают высокой оценки, однако необходимо конвертировать этот призыв в конкретную инициативу.
Обновлено в 05:30
Общество

Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным

Обновлено в 03:16
Происшествия

В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

Обновлено в 06:58
Общество

Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве

Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
Обновлено в 04:53
Культура

Роджер Уотерс покажет свой тур в кино

Всего в рамках тура Уотерс отыграл 157 концертов.
Обновлено в 07:16
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Кино

В Сети появились кадры со Шварценеггером в продолжении «Терминатора»

Создатели фильма «Терминатор: Темная судьба» опубликовали первые кадры фантастического боевика, премьера которого должна состояться осенью нынешнего года.
Обновлено вчера в 19:27
Общество

Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и VW в картельном сговоре

"Еврокомиссия направила BMW, Daimler и VW предварительное заключение, что в период с 2006 по 2014 год они сотрудничали для ограничения конкуренции в развитии технологий очистки [выхлопных газов] бензиновых и дизельных двигателей", - говорится в документе.
Обновлено в 06:03
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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