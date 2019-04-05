Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов ПорошенкоRT на русском 03:20
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
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Футбол
Игроки «Челси» посетили ночной клуб перед матчем с «Вест Хэмом»
Игроки английского футбольного клуба «Челси» посетили ночной клуб в преддверии матча чемпионата Англии.
Обновлено в 06:20
Хоккей
Хоккеист Кучеров побил очередной рекорд НХЛ
Обновлено в 03:06
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Вариант отказа от доллара в королевстве обсуждают уже несколько месяцев, отмечают источники агентства.
Обновлено в 05:07
Политика
В Кремле оценили данные Росстата о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с докладом Росстата относительно того, что треть российских семей не в состоянии купить себе новую пару сезонной обуви.
Обновлено в 06:43
Энергетика
Белоруссия намерена повысить тариф на прокачку нефти из России на 23%
Белоруссия уведомила "Транснефть" о намерении повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23%, сообщил журналистам глава компании Николай Токарев.
Обновлено в 07:10
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
В бундестаге предложили распустить НАТО
НАТО представляет значительную угрозу мировой безопасности, используя свои силы для защиты «имперских интересов», поэтому альянс следует распустить.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети
Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
Политика
Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля
Израильский танк, в котором находились военнослужащие Цви Фельдман, Иегуда Кац и Захария Баумель был захвачен в бою у деревни Султан-Яакуб в Ливане войсками Сирии в 80-х годах прошлого столетия во время Первой ливанской войны, с тех пор в Израиле их считали пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 06:02
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора в 2019 году
Обновлено в 06:38
Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Футбол
Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданы
Обновлено в 06:54
Общество
ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение
По данным издания, на разработку новых правил по приему теоретических экзаменов может уйти два года.
Обновлено в 03:56
Политика
Порошенко предложил Зеленскому темы для дебатов
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко, который все еще правит республикой, заявил, что дебаты с главным фаворитом выборов Владимиром Зеленским должны пройти в три этапа.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено вчера в 08:35
Авто
Mercedes-Benz в перспективе может расширить производство в России
Завод Mercedes-Benz в Подмосковье рассчитан на производство 25 тыс. машин в год.
Обновлено вчера в 10:02
Транспорт
В Москву вернулись дачные пробки
Повторение ситуации стоит ждать в воскресенье, но тогда пробки уже будут формироваться в обратном направлении.
Обновлено в 05:41
Политика
Мантуров назвал срок для решения судьбы заводов Ford в России
Судьба заводов Ford в России решится в течении месяца-двух, среди интересантов корейская Hyundai, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 06:07
Политика
В Кремле отреагировали на призыв Трампа снизить траты на оружие
Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю договориться и снизить траты на вооружения заслуживают высокой оценки, однако необходимо конвертировать этот призыв в конкретную инициативу.
Обновлено в 05:30
Общество
Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным
Обновлено в 03:16
Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
Обновлено в 04:53
Культура
Роджер Уотерс покажет свой тур в кино
Всего в рамках тура Уотерс отыграл 157 концертов.
Обновлено в 07:16
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Кино
В Сети появились кадры со Шварценеггером в продолжении «Терминатора»
Создатели фильма «Терминатор: Темная судьба» опубликовали первые кадры фантастического боевика, премьера которого должна состояться осенью нынешнего года.
Обновлено вчера в 19:27
Общество
Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и VW в картельном сговоре
"Еврокомиссия направила BMW, Daimler и VW предварительное заключение, что в период с 2006 по 2014 год они сотрудничали для ограничения конкуренции в развитии технологий очистки [выхлопных газов] бензиновых и дизельных двигателей", - говорится в документе.
Обновлено в 06:03