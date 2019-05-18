Футбол

Уволенный Аллегри хотел избавиться от пяти игроков «Ювентуса»Газета.Ru 07:12

По информации Tuttosport, 51-летний тренер выступал за то, чтобы летом 2019 года клуб продал пять футболистов и нашел им достойную замену. В список кандидатов на вылет попали Марио Манджукич, Дуглас Коста, Пауло Дибала, Жоау Канселу и Алекс Сандро. Аллегри стал работать с туринцами летом 2014 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Недвед был одним из инициаторов ухода Аллегри из «Ювентуса»

РИА Новости04:43

Источник: Аллегри хотел избавиться от пяти игроков «Ювентуса»

Чемпионат05:05

СМИ сообщили о вражде Недведа с Аллегри

Матч ТВ04:01

Вице-президент «Ювентуса» Недвед стал главным инициатором ухода Аллегри

Sport24.ru03:59

Аллегри планировал избавиться от пяти игроков основного состава «Ювентуса»

Sport.ru06:14

У Аллегри были разногласия с Недведом и Паратичи из-за контракта и трансферов

Sports.ru06:12

Недвед стал главным инициатором ухода Аллегри

Спорт-Экспресс04:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7245 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
Общество

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Обновлено в 07:00
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Расшифрованы черные ящики сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку черных ящиков пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:50
Общество

Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Общество

Россияне протестуют против застройки скверов

Обновлено в 07:18
Хоккей

Латвия — Россия 1:3 (2-й период)

Обновлено в 05:28
Политика

Ле Пен обвинила Макрона в неконституционном поведении

Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен считает, что высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона в отношении ее партии носят антиконституционный характер.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Общество

В России хотят изменить схему расчета платы за вывоз мусора

В России к началу лета хотят изменить схему расчета платы за вывоз мусора, поскольку установленные нормативы постепенно устаревают.
Обновлено 16 мая в 17:50
Происшествия

В Подмосковье столкнулись грузовик и легковушка, есть жертвы

Обновлено в 07:07
Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Музыка

Лазарев выступит в финале «Евровидения»

Обновлено 16 мая в 19:05
Политика

США увеличат военную помощь Киеву в 2020 году

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Соединенные Штаты намерены увеличить военную помощь Киеву в 2020 году.
Обновлено в 06:16
Происшествия

На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП

Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.
Обновлено вчера в 16:13
Спорт

Загитова порадовала поклонников в свой день рождения

Подписчики публикуют под снимком поздравления и комплименты: «Королева, с днем рождения!», «Наша шикарная, великолепная девочка с точеной фигурой и обворожительной улыбкой», «Ты взрослеешь и становишься все прекраснее», «С днем рождения, королева фигурного катания!», «Непревзойденная и неповторимая, самая лучшая».
Обновлено в 06:42
Футбол

Леванте — Атлетико 1:0 (1-й тайм)

Следить за матчем "Леванте" – "Атлетико" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице.
Обновлено в 05:00
Кино

Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке»

Обновлено в 05:48
Происшествия

Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном

Обновлено вчера в 18:11
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Общество

Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 10:34
Культура

В Брянске открылся книжный фестиваль «Красная площадь-2»

Открылся книжный фестиваль "Красная площадь-2".
Обновлено в 06:25
Политика

России возвращают право голоса в ПАСЕ

Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ассамблеи после присоединения Крыма в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:38
Армия и оружие

Белоруссия создаст аналог российского «Искандер-М»

По словам представителя завода, создание ракеты ведется в рамках программы развития комплекса «Полонез-M», который в перспективе может стать мобильным оперативно-тактическим ракетным комплексом типа российского комплекса «Иcкандeр-M».
Обновлено в 06:40
Происшествия

12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина

Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Росбалт".
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия

Полицейский сбил насмерть подростка в Саратове

Обновлено вчера в 15:45
Транспорт

В Минтрансе рассказали о степени готовности трассы «Таврида» в Крыму

Строящаяся трасса «Таврида», которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь, готова более чем на 60%.
Обновлено в 06:07
Общество

Прокуратура отправила школы на переэкзаменовку

На сей раз нападению подверглись казанские гимназисты, а премьер России Дмитрий Медведев вновь поручил профильным ведомствам проанализировать требования к безопасности в школах.
Обновлено вчера в 18:11
Технологии

AliExpress будет доставлять товары в российские супермаркеты

AliExpress будет доставлять товары в российские магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».
Обновлено вчера в 07:20
Авто

Ford объявил скидку при покупке кроссовера Kuga

Размер скидки на каждую комплектацию индивидуален и складывается из ранее объявленного снижения стоимости транспортного средства и дополнительной выгоды при покупке по программе Ford Credit.
Обновлено в 06:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное