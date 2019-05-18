Футбол
Уволенный Аллегри хотел избавиться от пяти игроков «Ювентуса»Газета.Ru 07:12
По информации Tuttosport, 51-летний тренер выступал за то, чтобы летом 2019 года клуб продал пять футболистов и нашел им достойную замену. В список кандидатов на вылет попали Марио Манджукич, Дуглас Коста, Пауло Дибала, Жоау Канселу и Алекс Сандро. Аллегри стал работать с туринцами летом 2014 года.
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