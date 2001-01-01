Музыка
Стал известен победитель «Евровидения – 2019»: такого результата не было уже 44 годаРоссийский Диалог вчера в 20:21
Упорная и непредсказуемая борьба разыгралась в финале "Евровидения – 2019" в Тель-Авиве. Ровно 26 представителей разных стран, прошедшие сначала через нацотборы, а потом став лучшими в полуфиналах оказались на этой сцене, сообщает "Российский Диалог"
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Стал известен победитель «Евровидения – 2019»: такого результата не было уже 44 года
Российский Диалогвчера в 20:21
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Общество
Приморский силач протащил 18-тонный самосвал
Обновлено в 01:58
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии
Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 00:00
Спорт
Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения
Обновлено вчера в 14:08
Музыка
Лазарев считает, что не подвел Россию
Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев остался доволен своим выступлением в финале конкурса Евровидение-2019 и считает, что Россию не подвел и продемонстрировал достойный результат.
Обновлено в 02:31
Экономика
Названы европейские страны, в которые россияне стали реже летать
Россияне стали реже покупать авиабилеты в Литву, Эстонию, Молдавию и Люксембург, сообщает сервис Aviasales на основе анализа бронирования авиабилетов в европейские страны за январь-апрель текущего года.
Обновлено в 04:58
Футбол
«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани
Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Политика
Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе
Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12
Общество
Бутина записала видеообращение в тюрьме
Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.
Обновлено в 03:19
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Музыка
Кончита Вурст приехала на «Евровидение» в вызывающем наряде
Австрийский певец Томас Нойвирт, представший в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, одержавший победу в "Евровидение" 2014 года в Копенгагене, прибыл в Израиль пожелать участникам этого действа удачи.
Обновлено 16 мая в 15:44
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено 17 мая в 11:57
Общество
Ветеринары напомнили о правилах ухода за питомцами в жару
Ветеринары советуют в жаркое время не оставлять животных в закрытых непроветриваемых помещениях, чтобы избежать солнечного или теплового удара.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
ЦРУ готовит новые провокации на юге Сирии
Иностранные агенты ЦРУ активизировались на юго-западе Сирии для дестабилизации обстановки в САР.
Обновлено вчера в 10:30
Политика
В ЮНЕСКО назвали число коренных языков в мире
Общая численность коренных языков в мире - между пятью и шестью тысячами, рассказал РИА Новости руководитель отдела обеспечения доступности и сохранения информации Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков.
Обновлено в 02:43
Политика
Озвучен состав делегации США на инаугурацию Зеленского
Белый дом назвал состав делегации на инаугурацию избранного украинского президента Владимира Зеленского; ее возглавит министр энергетики США Рик Перри.
Обновлено в 03:29
Здоровье
С момента начала регистрации ВИЧ в России умерли 320 тысяч человек
"С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:39
Музыка
В прямом эфире «Евровидения» в Израиле подняли флаги Палестины
Обновлено в 01:46
Происшествия
Нападение на Шварценеггера в ЮАР попало на видео
Спортсмен, актер и политик Арнольд Шварценеггер подвергся нападению неизвестного во время спортивного мероприятия в Йоханнесбурге (ЮАР).
Обновлено вчера в 17:57
Кино
Якутские фанаты передадут Джорджу Мартину «народный Оскар»
Серебряную статуэтку с лицом персонажа Джона Сноу весом в 3 килограмма от якутских фанатов скоро передадут автору "Игры престолов" Джорджу Мартину.
Обновлено в 04:55
Политика
В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана
МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
В МАК закончили расшифровку данных черных ящиков сгоревшего SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет заявил о завершении расшифровки «черных ящиков» сгоревшего в Шереметьево Superjet.
Обновлено 17 мая в 16:55
Происшествия
При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека
На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Общество
Теплая погода без осадков ожидает жителей столицы в воскресенье
Предстоящим днем, 19 мая, в Москве температура воздуха составит плюс 19–21 градус.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13