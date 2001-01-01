Музыка

Стал известен победитель «Евровидения – 2019»: такого результата не было уже 44 годаРоссийский Диалог вчера в 20:21

Упорная и непредсказуемая борьба разыгралась в финале "Евровидения – 2019" в Тель-Авиве. Ровно 26 представителей разных стран, прошедшие сначала через нацотборы, а потом став лучшими в полуфиналах оказались на этой сцене, сообщает "Российский Диалог"
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Стал известен победитель «Евровидения – 2019»: такого результата не было уже 44 года

ЛигаNews.net04:39

Стал известен победитель «Евровидения – 2019»: такого результата не было уже 44 года

Российский Диалогвчера в 20:21
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Общество

Приморский силач протащил 18-тонный самосвал

Обновлено в 01:58
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено вчера в 19:02
Политика

Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии

Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 00:00
Спорт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения

Обновлено вчера в 14:08
Музыка

Лазарев считает, что не подвел Россию

Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев остался доволен своим выступлением в финале конкурса Евровидение-2019 и считает, что Россию не подвел и продемонстрировал достойный результат.
Обновлено в 02:31
Экономика

Названы европейские страны, в которые россияне стали реже летать

Россияне стали реже покупать авиабилеты в Литву, Эстонию, Молдавию и Люксембург, сообщает сервис Aviasales на основе анализа бронирования авиабилетов в европейские страны за январь-апрель текущего года.
Обновлено в 04:58
Футбол

«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани

Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Политика

Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе

Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12
Общество

Бутина записала видеообращение в тюрьме

Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Сильный пожар произошел в районе вокзала в Южно-Сахалинске

Обновлено в 04:18
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Миллиарды полковников ФСБ показали на видео

В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Музыка

Кончита Вурст приехала на «Евровидение» в вызывающем наряде

Австрийский певец Томас Нойвирт, представший в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, одержавший победу в "Евровидение" 2014 года в Копенгагене, прибыл в Израиль пожелать участникам этого действа удачи.
Обновлено 16 мая в 15:44
Транспорт

ЦОДД призвал столичных водителей быть аккуратнее из-за велофестиваля

Обновлено в 02:55
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено 17 мая в 11:57
Общество

Ветеринары напомнили о правилах ухода за питомцами в жару

Ветеринары советуют в жаркое время не оставлять животных в закрытых непроветриваемых помещениях, чтобы избежать солнечного или теплового удара.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

ЦРУ готовит новые провокации на юге Сирии

Иностранные агенты ЦРУ активизировались на юго-западе Сирии для дестабилизации обстановки в САР.
Обновлено вчера в 10:30
Политика

В ЮНЕСКО назвали число коренных языков в мире

Общая численность коренных языков в мире - между пятью и шестью тысячами, рассказал РИА Новости руководитель отдела обеспечения доступности и сохранения информации Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков.
Обновлено в 02:43
Политика

Озвучен состав делегации США на инаугурацию Зеленского

Белый дом назвал состав делегации на инаугурацию избранного украинского президента Владимира Зеленского; ее возглавит министр энергетики США Рик Перри.
Обновлено в 03:29
Здоровье

С момента начала регистрации ВИЧ в России умерли 320 тысяч человек

"С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:39
Музыка

В прямом эфире «Евровидения» в Израиле подняли флаги Палестины

Обновлено в 01:46
Происшествия

Нападение на Шварценеггера в ЮАР попало на видео

Спортсмен, актер и политик Арнольд Шварценеггер подвергся нападению неизвестного во время спортивного мероприятия в Йоханнесбурге (ЮАР).
Обновлено вчера в 17:57
Кино

Якутские фанаты передадут Джорджу Мартину «народный Оскар»

Серебряную статуэтку с лицом персонажа Джона Сноу весом в 3 килограмма от якутских фанатов скоро передадут автору "Игры престолов" Джорджу Мартину.
Обновлено в 04:55
Политика

В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана

МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия

В МАК закончили расшифровку данных черных ящиков сгоревшего SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет заявил о завершении расшифровки «черных ящиков» сгоревшего в Шереметьево Superjet.
Обновлено 17 мая в 16:55
Происшествия

При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека

На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Общество

Теплая погода без осадков ожидает жителей столицы в воскресенье

Предстоящим днем, 19 мая, в Москве температура воздуха составит плюс 19–21 градус.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Футбол

Головин забил, отдал голевую передачу и спас «Монако» от вылета

Обновлено в 04:29
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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