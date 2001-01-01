Стал известен победитель «Евровидения – 2019»: такого результата не было уже 44 годаРоссийский Диалог вчера в 20:21

Упорная и непредсказуемая борьба разыгралась в финале "Евровидения – 2019" в Тель-Авиве. Ровно 26 представителей разных стран, прошедшие сначала через нацотборы, а потом став лучшими в полуфиналах оказались на этой сцене, сообщает "Российский Диалог"

Стал известен победитель «Евровидения – 2019»: такого результата не было уже 44 года

Политика Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».

Музыка Лазарев считает, что не подвел Россию Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев остался доволен своим выступлением в финале конкурса Евровидение-2019 и считает, что Россию не подвел и продемонстрировал достойный результат.

Экономика Названы европейские страны, в которые россияне стали реже летать Россияне стали реже покупать авиабилеты в Литву, Эстонию, Молдавию и Люксембург, сообщает сервис Aviasales на основе анализа бронирования авиабилетов в европейские страны за январь-апрель текущего года.

Футбол «Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.

Политика Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.

Общество Бутина записала видеообращение в тюрьме Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.

Транспорт Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.

Происшествия Миллиарды полковников ФСБ показали на видео В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.

Музыка Кончита Вурст приехала на «Евровидение» в вызывающем наряде Австрийский певец Томас Нойвирт, представший в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, одержавший победу в "Евровидение" 2014 года в Копенгагене, прибыл в Израиль пожелать участникам этого действа удачи.

Происшествия Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100 Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.

Музыка Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.

Общество Ветеринары напомнили о правилах ухода за питомцами в жару Ветеринары советуют в жаркое время не оставлять животных в закрытых непроветриваемых помещениях, чтобы избежать солнечного или теплового удара.

Армия и оружие ЦРУ готовит новые провокации на юге Сирии Иностранные агенты ЦРУ активизировались на юго-западе Сирии для дестабилизации обстановки в САР.

Политика В ЮНЕСКО назвали число коренных языков в мире Общая численность коренных языков в мире - между пятью и шестью тысячами, рассказал РИА Новости руководитель отдела обеспечения доступности и сохранения информации Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков.

Политика Озвучен состав делегации США на инаугурацию Зеленского Белый дом назвал состав делегации на инаугурацию избранного украинского президента Владимира Зеленского; ее возглавит министр энергетики США Рик Перри.

Здоровье С момента начала регистрации ВИЧ в России умерли 320 тысяч человек "С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Происшествия Нападение на Шварценеггера в ЮАР попало на видео Спортсмен, актер и политик Арнольд Шварценеггер подвергся нападению неизвестного во время спортивного мероприятия в Йоханнесбурге (ЮАР).

Кино Якутские фанаты передадут Джорджу Мартину «народный Оскар» Серебряную статуэтку с лицом персонажа Джона Сноу весом в 3 килограмма от якутских фанатов скоро передадут автору "Игры престолов" Джорджу Мартину.

Политика В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана.

Происшествия В МАК закончили расшифровку данных черных ящиков сгоревшего SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет заявил о завершении расшифровки «черных ящиков» сгоревшего в Шереметьево Superjet.

Происшествия При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.