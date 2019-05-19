Музыка
На Евровидении победили НидерландыРИА Новости 19:04
Победу в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов, который исполнил композицию Arcade, передаёт корреспондент РИА Новости. Таковы итоги голосования зрителей и профессионального жюри.
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Религия
В Екатеринбурге возле сквера совместили акцию против храма и молебен
В Екатеринбурге возле сквера, в котором собираются построить храм святой Екатерины, вечером 18 мая собрались протестующие против строительства и проходит молебен.
Обновлено в 10:35
Общество
Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»
Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия
В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери
21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено в 11:17
Общество
Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 11:09
Музыка
Киркоров: Лазарев вошел в тройку лучших артистов Европы по версии жюри и телезрителей
Обновлено в 20:42
Политика
На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов
Российскую сторону на торжество не пригласили Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила о том, что на инаугурацию президента страны Владимира Зеленского 20 мая прибудут пять президентов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:59
Общество
«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети
Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено в 14:42
Происшествия
В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом
Для размещения пострадавших подготовлены два пункта - на базе гостиницы "Север" и дома культуры - общей вместимостью 130 человек.
Обновлено в 16:02
Общество
Кто заплатит за лифты в домах Еревана? Разъяснения столичной мэрии
Лифты в зданиях Еревана заменят за счет жильцов: власти разработали новую формулу >> Заметим, что мэрия Еревана уже не раз встречалась с производителями лифтов – из России, Беларуси и других стран.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
Путин сделал ставку на лазерное оружие
«Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота», — сообщил глава государства.
Обновлено вчера в 11:22
Авто
Bentley показал альтернативный Bentayga от дизайнеров Bengala
Компания выпустила рендеры их модели Bentley Bantayga нового поколения, разработанную совместно с испанским дизайнерским домом Bengala Automotive Design SL.
Обновлено в 19:07
Общество
Эксперт рассказал, кто чаще всего страдает от бессонницы
Генеральный директор Центра нейротехнологий сна и бодрствования Илья Блохин сообщил, что около 30 процентов граждан России страдают от бессонницы, в основном это жители крупных городов.
Обновлено в 20:18
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Из-за чего Алла Пугачева снова простила своего племянника Влада
Влад Пугачев, племянник знаменитой певицы Аллы Пугачевой, заявил, что примирился с теткой и возвращается жить в Москвы в подаренную ей квартиру в районе Сокол.
Обновлено в 17:38
Экономика
В модернизацию ЖКХ Алтайского края вложат более 8 млрд рублей
Более 8 миллиардов рублей будет вложено в модернизацию жилищно-коммунального комплексаАлтайского края в 2019 году, сообщил председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко.
Обновлено вчера в 09:44
Транспорт
Дитрих рассказал о ходе строительства трассы «Таврида» в Крыму
Готовность строящейся в Крыму трассы "Таврида" от Керчи до Севастополя составляет более 60%, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Обновлено в 05:25
Политика
В Австрии разразился правительственный кризис
Ранее в Австрии была опубликована видеозапись 2017 года, на которой Штрахе обещал «племяннице российского олигарха», как ее называют австрийские СМИ, преференции в бизнесе в обмен на финансирование его ультраправой Австрийской партии свободы.
Обновлено в 18:07
Политика
В Москве представили книгу нидерландского эксперта о крушении MH17
Как доказывает в своем исследовании эксперт, крушение малайзийского Boeing в 2014 году было организовано для того, чтобы обвинить в трагедии Россию.
Обновлено вчера в 15:25
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Происшествия
Авиарейс из Петербурга в Анталью задержали из-за анонимного сообщения
Пассажиров рейса Санкт-Петербург - Анталья авиакомпании "Россия" вернули обратно в здание аэропорта "Пулково" после анонимного сообщения, которое поступило в контакт-центр перевозчика, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе компании.
Обновлено в 11:32
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Политика
Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана
Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
Обновлено в 11:44
Политика
Саудовский король призвал созвать экстренный саммит арабских лидеров
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке 30 мая.
Обновлено в 18:26
Авто
На продажу выставлен уникальный пикап РАФ
Обновлено в 17:49