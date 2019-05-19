Музыка

На Евровидении победили НидерландыРИА Новости 19:04

Победу в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов, который исполнил композицию Arcade, передаёт корреспондент РИА Новости. Таковы итоги голосования зрителей и профессионального жюри.
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«Евровидение-2019» выиграл представитель Нидерландов Дункан Лоуренс

Коммерсантъ19:16

Представитель Нидерландов считает, что ему помогла победить на «Евровидении» искренность

ТАСС20:32

Назван победитель Евровидения — 2019

Телеканал 360°19:39

Победителем Евровидения-2019 стал представитель Нидерландов

РИА Новости20:38

Победителем «Евровидения» стал представитель Нидерландов

Известия21:13

Победителем «Евровидения-2019» стал представитель Нидерландов

RT на русском19:07

Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды

РБК19:15
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Шоу-бизнес

Петросян с Брухуновой появились вместе после слухов об их расставании

Обновлено в 04:49
Религия

В Екатеринбурге возле сквера совместили акцию против храма и молебен

В Екатеринбурге возле сквера, в котором собираются построить храм святой Екатерины, вечером 18 мая собрались протестующие против строительства и проходит молебен.
Обновлено в 10:35
Общество

Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»

Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия

В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери

21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено в 11:17
Общество

Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 11:09
Музыка

Киркоров: Лазарев вошел в тройку лучших артистов Европы по версии жюри и телезрителей

Обновлено в 20:42
Политика

На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов

Российскую сторону на торжество не пригласили Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила о том, что на инаугурацию президента страны Владимира Зеленского 20 мая прибудут пять президентов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:59
Общество

«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети

Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено в 14:42
Происшествия

В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом

Для размещения пострадавших подготовлены два пункта - на базе гостиницы "Север" и дома культуры - общей вместимостью 130 человек.
Обновлено в 16:02
Общество

Кто заплатит за лифты в домах Еревана? Разъяснения столичной мэрии

Лифты в зданиях Еревана заменят за счет жильцов: власти разработали новую формулу >> Заметим, что мэрия Еревана уже не раз встречалась с производителями лифтов – из России, Беларуси и других стран.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие

Путин сделал ставку на лазерное оружие

«Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота», — сообщил глава государства.
Обновлено вчера в 11:22
Авто

Bentley показал альтернативный Bentayga от дизайнеров Bengala

Компания выпустила рендеры их модели Bentley Bantayga нового поколения, разработанную совместно с испанским дизайнерским домом Bengala Automotive Design SL.
Обновлено в 19:07
Общество

Эксперт рассказал, кто чаще всего страдает от бессонницы

Генеральный директор Центра нейротехнологий сна и бодрствования Илья Блохин сообщил, что около 30 процентов граждан России страдают от бессонницы, в основном это жители крупных городов.
Обновлено в 20:18
Музыка

Кончита Вурст оценила выступление Лазарева на «Евровидении-2019»

Обновлено в 14:27
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины

Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Из-за чего Алла Пугачева снова простила своего племянника Влада

Влад Пугачев, племянник знаменитой певицы Аллы Пугачевой, заявил, что примирился с теткой и возвращается жить в Москвы в подаренную ей квартиру в районе Сокол.
Обновлено в 17:38
Экономика

В модернизацию ЖКХ Алтайского края вложат более 8 млрд рублей

Более 8 миллиардов рублей будет вложено в модернизацию жилищно-коммунального комплексаАлтайского края в 2019 году, сообщил председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко.
Обновлено вчера в 09:44
Транспорт

Дитрих рассказал о ходе строительства трассы «Таврида» в Крыму

Готовность строящейся в Крыму трассы "Таврида" от Керчи до Севастополя составляет более 60%, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Обновлено в 05:25
Политика

В Австрии разразился правительственный кризис

Ранее в Австрии была опубликована видеозапись 2017 года, на которой Штрахе обещал «племяннице российского олигарха», как ее называют австрийские СМИ, преференции в бизнесе в обмен на финансирование его ультраправой Австрийской партии свободы.
Обновлено в 18:07
Политика

В Москве представили книгу нидерландского эксперта о крушении MH17

Как доказывает в своем исследовании эксперт, крушение малайзийского Boeing в 2014 году было организовано для того, чтобы обвинить в трагедии Россию.
Обновлено вчера в 15:25
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Происшествия

Авиарейс из Петербурга в Анталью задержали из-за анонимного сообщения

Пассажиров рейса Санкт-Петербург - Анталья авиакомпании "Россия" вернули обратно в здание аэропорта "Пулково" после анонимного сообщения, которое поступило в контакт-центр перевозчика, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе компании.
Обновлено в 11:32
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Политика

Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана

Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
Обновлено в 11:44
Политика

Саудовский король призвал созвать экстренный саммит арабских лидеров

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке 30 мая.
Обновлено в 18:26
Авто

На продажу выставлен уникальный пикап РАФ

Обновлено в 17:49
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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